В наблюдательном совете АО "Укрпошта" произойдут изменения

Как стало известно, Министерство экономики обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должности независимых членов наблюдательного совета АО "Укрпошта".

"Укрпошта" - фото из УНІАН

Как заявляет cfts.org, согласно сообщению Минэкономики, планируется отобрать пять членов набсовета. Претенденты должны подать необходимые документы до 09:00 14 февраля 2022 года.

Потенциальные кандидаты должны, в частности, иметь высшее образование, безупречную деловую репутацию, свободно владеть по крайней мере одним из двух языков — украинским или английским, иметь опыт работы на руководящих должностях, знать рынок почтовой связи и логистики и т. д.

Кроме того, потенциальные кандидаты не должны: входить в течение предыдущих пяти лет в состав органов управления "Укрпошты" или ее дочерних предприятий, филиалов, быть сотрудником "Укрпошты" или ее дочерних предприятий последние три года, совокупно более 12 лет быть членом набсовета "Укрпошты" и пр.

Стоит отметить, что Министерство инфраструктуры Украины приказом от 13 декабря 2021 года №668 продлило полномочия независимых членов наблюдательного совета АО "Укрпошта" до проведения нового конкурсного отбора, но не более чем на три месяца. Согласно тексту приказа, крайний срок, до которого продлеваются полномочия пяти действующих членов набсовета "Укрпошты" — 13 марта 2022 года.

Ранее "Комментарии" делились советами, о том, как украинцам, которые с польской визой или картой быта собираются трудоустроиться в Германии. Кроме того, рассказывали, какие авиакомпании считаются безопасными: специалисты составили рейтинг по ТОП-20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!