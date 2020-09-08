В Нафтогазе рассказали о необходимых для развития газодобывающей промышленности шагах

Развитие газодобывающей промышленности в Украине требует таких радикальных решений, как, в частности, подписаний соглашений о разделе продукции и доступе недропользователей к Черноморскому шельфу. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз" Украины во вторник, 8 сентября.

Фото: UNIAN

В компании отметили, что Украина имеет все перспективы для перехода от стагнации к росту добычи газа. Но новые направления и проекты, которые могут обеспечить такой результат, несут в себе значительные риски, а также требуют значительных инвестиций и новых технологий.

"Успешная реализация этих возможностей требует активной позиции со стороны государства, нашей общей работы", – заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

В то же время в "Нафтогазе" отметили, что отрасль требует подписания соглашений о разделе продукции, конкурсы по которым состоялись год назад, внедрения стимулирующей ренты для добычи газа из плотных пород, открытия доступа к Черноморскому шельфу, и ряду больших высокопотенциальных площадей суши. Кроме того, по мнению НАК, важно продлить действие стимулирующей ренты для добычи голубого топлива из традиционных залежей и упростить разрешительные процедуры.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз", будучи лидером газодобывающей отрасли, готов на развитие новых направлений добычи газа, а также к рассмотрению перспектив освоения глубоких горизонтов, залежей нетрадиционного газа в плотных породах и Черноморского шельфа.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Нафтогаз" презентовал новые тарифы на газ как для бизнеса, так и для населения.



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