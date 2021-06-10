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Главная Новости Бизнес экономика В "Нафтогазе" рассказали о разговоре Витренко и Шолле
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В "Нафтогазе" рассказали о разговоре Витренко и Шолле

В компании отреагировали на информацию о "срыве" встречи Витренко с советником Госдепа США

сегодня, 10:46
Автор:

Наталья Некрасова

В НАК "Нафтогаз Украины" опровергли распространенную некоторыми СМИ информацию о "деталях" командировки делегации предприятия в США. Об этом в своем Facebook рассказал директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

В "Нафтогазе" рассказали о разговоре Витренко и Шолле

Фото из открытых источников

Он сообщил, что на страницах одного из СМИ была обнародована информация о том, что "встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена из-за искажения Банковой информации в официальном сообщении о разговоре президентов Зеленского и Байдена".

"На самом деле, разговор Юрия Витренко и Дерека Шолле состоялся в понедельник, до того как ее "отменил" источник. Диалог был конструктивный. Вчера (8 июня, — ред.), когда делегация "Нафтогаза" работала в Вашингтоне, такие же "достоверные" источники сообщали, что руководство НАК находится в Киеве", — заявил Билявский.

Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что как бы заинтересованные лица не пытались дискредитировать отстаивание национальных интересов Украины в контексте "Северного потока-2", команда предприятия продолжает борьбу.

Ранее "Комментарии" сообщали, что информация о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Европе сорвалась из-за смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" не соответствует действительности. Об этом, комментируя такие предположения СМИ, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. До визита Зеленского в США Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух президентов пройдут в Женеве.




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