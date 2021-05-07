В НБУ рассказали, когда будут готовы продать "ПриватБанк"

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Данило Матюха
Национальный Банк Украины официально сообщил, что готов приступить к продаже "ПриватБанка" после стабилизации кризисной экономической ситуации в стране, которую вызвала эпидемия коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответ на запрос hromadske.
"ПриватБанк" - фото из открытых источников
В частности, работники Нацбанка заявили, что вывод государственных капиталов из банков начнется сразу после стабильного восстановления экономики Украины, которая предусматривает реальный рост государственного ВВП в течение двух кварталов подряд. Однако, финансисты не могут привести даже приблизительной даты улучшения экономической ситуации в стране, ведь в первом квартале 2021, как и прогнозировалось, отечественная экономика продолжила свое падение.
Также в НБУ озвучили требования к покупателям по которым государство сможет понимать конкретных лиц, которые хотят инвестировать в банковскую структуру. Будущий инвестор должен иметь "безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности".
Напомним, что министерство финансов Украины в 2019 году заявило о денационализации "ПриватБанка". Такое решение мотивировали стратегией и развития банка, которая была утверждена в 2016 году. Документ, в частности, предусматривает, что после пяти лет национализации, финансовую структуру вновь отправят на приватизацию.
А уже в ноябре 2019 бывший собственник "Привата" Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в ближайшее время вернет себе "ПриватБанк".
В январе же 2020 Нацбанк выиграл у Коломойского по обязательствам "ПриватБанка" 24 процесса на общую сумму 136 млрд грн.
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