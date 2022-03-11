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В НБУ рассказали, сколько средств собрано на армию

Нацбанк рассказал о сумме поступлений на спецсчета для нужд обороны и гуманитарных целей

сегодня, 14:43
Автор:

Козлова Альбіна
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По данным НБУ, на 11 марта 2022 года на спецсчете для нужд обороны государства собрано 11,3 млрд гривен. Сообщается, что средства перечисляли физические и юридические лица из Украины, США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира.

В НБУ рассказали, сколько средств собрано на армию

Фото иллюстративное / Pixabay

Около 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Национальный банк перечислил на нужды украинских военных около 10,2 млрд грн. Денежные средства получили: Национальная гвардия Украины – (950 млн грн); Национальная полиция Украины (1650 млн грн); Министерство обороны Украины (7171,3 млн грн); Государственная пограничная служба – всего 420 млн грн. На спецсчете еще осталось около 1,14 млрд грн. Помощи Украинской Армии можно здесь .

Также был открыт специальный счет для гуманитарных нужд и помощи внутриперемещенным лицам, гражданам в населенных пунктах на линии фронта. На счету Министерства социальной политики имеется 194 млн грн в эквиваленте, более 77 млн грн было перечислено от иностранных физических и юридических лиц в долларах США, евро, фунтах. Распорядитель средств по счету для гуманитарных целей – Министерство социальной политики Украины. Помочь гражданам можно здесь.

Как сообщал портал, Россия нанесла значительный ущерб украинской инфраструктуре — на сумму в 119 млрд долларов. Такое заявление сделал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире телеканала "Рада".


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Источник: https://t.me/nbu_ua
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