В Николаеве чиновники растратили около 20% целевого фонда охраны окружающей среды – СМИ

В Николаеве чиновники растратили не по назначению более 2 млн грн из 12 млн грн, поступивших в целевой фонд охраны окружающей среды в течение 5 лет – с 2016 по 2020 гг. Об этом говорится в расследовании "ЭкоПолитика" — новой медиаплатформы об экологической политике Украины.

Куда ушли средства из целевого фонда охраны окружающей среды в Николаеве. Фото из открытых источников

Как известно, местные целевые фонды по охране окружающей среды наполняются за счет эконалога, однако использование этих средств почти не контролируется, пишет издание.

По данным "ЭкоПолитики", в Николаеве в течение 5 лет около 90 тыс. грн потратили на проведение выставки и выпуска голубей. Примерно 250 тыс. грн потрачены на проведение "городских экологических чтений" — ежегодного мероприятия в городской библиотеке, причем в 2015-2017 гг. сумма на мероприятие составляла 49 999 грн, возможно, чтобы избежать тендерных процедур.

С 2016 по 2020 гг. 430 тыс. грн потрачены на медиапроект "Экологический патруль" — создание видеоматериалов и сюжетов об охране окружающей среды в эфире ТРК "МАРТ".

Также городское руководство за 5 лет потратило 1,2 млн грн или десятую часть от поступлений средств в целевой фонд на "инвентаризацию насаждений в парках и лесопарковых зонах", хотя это прямая задача коммунальных предприятий, отвечающих за озеленение города, указывается в материале "ЭкоПолитики".

Отметим, в Верховной Раде зарегистрировано около 10 законопроектов, направленных на повышение "эконалога", а также обеспечения его целевого использования и внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности.

Напомним, в Николаеве произошел скандал из-за закупки троллейбусов: кто победил в тендере.

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