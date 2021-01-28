В Николаеве чиновники растратили около 20% целевого фонда охраны окружающей среды – СМИ

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Станислав Молчанов
В Николаеве
чиновники растратили не по назначению более 2 млн грн из 12 млн грн,
поступивших в целевой фонд охраны окружающей среды в течение 5 лет – с 2016 по
2020 гг. Об этом говорится в расследовании "ЭкоПолитика"
— новой медиаплатформы об экологической политике Украины.
Куда ушли средства из целевого фонда охраны окружающей среды в Николаеве. Фото из открытых источников
Как известно,
местные целевые фонды по охране окружающей среды наполняются за счет эконалога,
однако использование этих средств почти не контролируется, пишет издание.
По данным "ЭкоПолитики",
в Николаеве в течение 5 лет около 90 тыс. грн потратили на проведение выставки
и выпуска голубей. Примерно 250 тыс. грн потрачены на проведение "городских
экологических чтений" — ежегодного мероприятия в городской библиотеке, причем в
2015-2017 гг. сумма на мероприятие составляла 49 999 грн, возможно, чтобы
избежать тендерных процедур.
С 2016 по 2020
гг. 430 тыс. грн потрачены на медиапроект "Экологический патруль" — создание
видеоматериалов и сюжетов об охране окружающей среды в эфире ТРК "МАРТ".
Также городское
руководство за 5 лет потратило 1,2 млн грн или десятую часть от поступлений
средств в целевой фонд на "инвентаризацию насаждений в парках и лесопарковых
зонах", хотя это прямая задача коммунальных предприятий, отвечающих за
озеленение города, указывается в материале "ЭкоПолитики".
Отметим, в
Верховной Раде зарегистрировано около 10 законопроектов, направленных на
повышение "эконалога", а также обеспечения его целевого использования и
внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности.
Напомним, в
Николаеве произошел скандал из-за закупки
троллейбусов: кто победил в тендере.
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