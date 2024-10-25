В Николаевской области создадут более 1000 новых рабочих мест

На территории Николаевской области будет создан современный индустриальный парк "Техно Парк Вознесенск", который будет способствовать экономическому подъему региона и созданию более тысячи новых рабочих мест. На заседании 25 октября Кабинет Министров принял решение включить парк в Реестр индустриальных парков, что позволит привлекать дополнительные инвестиции в промышленность юга Украины.

Индустриальный парк. Фото из открытых источников

Индустриальный парк для экономического развития

Общая площадь "Техно Парка Вознесенск" составляет 19 гектаров на территории г. Вознесенск и с. Бужское Вознесенского района. Парк обеспечит рабочие места в таких областях, как производство кожи, строительных материалов, машиностроения, а также в научно-техническом и IT-секторах. Вицеминистр экономики Украины Виталий Киндратов отметил, что новый парк станет важным элементом в политике "Сделано в Украине", предоставляя бизнесу возможности для расширения производства и привлечения инвестиций.

Инвестиции в инфраструктуру и новые проекты

Компания-инициатор ООО "КУЛАТ" инвестирует 56 млн грн в строительство инфраструктуры парка. Кроме этого, ожидается привлечение инвестиций в размере 800 млн. грн. от резидентов парка и 20 млн. грн. от управляющей компании на следующие три года. За счет налоговых льгот участники перерабатывающей отрасли к 2027 году планируют внести 9,7 млн. грн. дополнительных взносов для развития парка.

Поддержка индустриальных парков в Украине

"Техно Парк Вознесенск" станет 97-м индустриальным парком в Реестре индустриальных парков Украины. В поддержку таких объектов в бюджете 2024 года предусмотрено 1 млрд грн, что покрывает до 50% стоимости на строительство инфраструктуры. Инициативы из деоккупированных регионов также могут рассчитывать на софинансирование в пропорции 80/20, что будет способствовать развитию промышленности даже на территориях, понесших потери от боевых действий.

Напомним, три индустриальных парка в Украине получат значительную государственную поддержку в рамках программы "Сделано в Украине". Всего выделено 171,4 млн. грн. из государственного бюджета для строительства и модернизации инфраструктуры, что будет способствовать привлечению инвесторов и развитию региональной промышленности.