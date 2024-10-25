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В Николаевской области создадут более 1000 новых рабочих мест

Кабмин принял решение о создании 97-го индустриального парка в Украине

сегодня, 15:18
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Амбарцумян Анна

На территории Николаевской области будет создан современный индустриальный парк "Техно Парк Вознесенск", который будет способствовать экономическому подъему региона и созданию более тысячи новых рабочих мест. На заседании 25 октября Кабинет Министров принял решение включить парк в Реестр индустриальных парков, что позволит привлекать дополнительные инвестиции в промышленность юга Украины.

В Николаевской области создадут более 1000 новых рабочих мест

Индустриальный парк. Фото из открытых источников

Индустриальный парк для экономического развития

Общая площадь "Техно Парка Вознесенск" составляет 19 гектаров на территории г. Вознесенск и с. Бужское Вознесенского района. Парк обеспечит рабочие места в таких областях, как производство кожи, строительных материалов, машиностроения, а также в научно-техническом и IT-секторах. Вицеминистр экономики Украины Виталий Киндратов отметил, что новый парк станет важным элементом в политике "Сделано в Украине", предоставляя бизнесу возможности для расширения производства и привлечения инвестиций.

Инвестиции в инфраструктуру и новые проекты

Компания-инициатор ООО "КУЛАТ" инвестирует 56 млн грн в строительство инфраструктуры парка. Кроме этого, ожидается привлечение инвестиций в размере 800 млн. грн. от резидентов парка и 20 млн. грн. от управляющей компании на следующие три года. За счет налоговых льгот участники перерабатывающей отрасли к 2027 году планируют внести 9,7 млн. грн. дополнительных взносов для развития парка.

Поддержка индустриальных парков в Украине

"Техно Парк Вознесенск" станет 97-м индустриальным парком в Реестре индустриальных парков Украины. В поддержку таких объектов в бюджете 2024 года предусмотрено 1 млрд грн, что покрывает до 50% стоимости на строительство инфраструктуры. Инициативы из деоккупированных регионов также могут рассчитывать на софинансирование в пропорции 80/20, что будет способствовать развитию промышленности даже на территориях, понесших потери от боевых действий.

Напомним, три индустриальных парка в Украине получат значительную государственную поддержку в рамках программы "Сделано в Украине". Всего выделено 171,4 млн. грн. из государственного бюджета для строительства и модернизации инфраструктуры, что будет способствовать привлечению инвесторов и развитию региональной промышленности.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ponad-tysiacha-robochykh-mists-u-mykolaivskii-oblasti-ziavytsia-novyi-industrialnyi-park
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