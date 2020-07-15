В ОПЕК+ решили увеличить объемы добычи нефти в августе

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Татьяна Веремеева
ОПЕК и ее союзники договорились ослабить рекордные ограничения поставок
нефти с августа, поскольку мировая экономика медленно восстанавливается после
пандемии коронавируса. В то же время в ОПЕК+ заявили, что вторая волна вируса
может осложнить восстановление равновесия на рынке. Об этом пишет Reuters.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники,
известная как ОПЕК+, начиная с мая нынешнего года сократила добычу нефти на 9,7
млн баррелей в день, или на 10% мирового предложения, после того как вирус уничтожил
треть мирового спроса.
С августа объемы сокращения добычи нефти официально
сократятся до 7,7 млн баррелей в сутки до декабря. Однако министр энергетики
Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что эффективные
ограничения будут более глубокими, потому что страны, которые перепроизводили в
мае-июне, сделают дополнительные сокращения в августе и сентябре, чтобы
компенсировать их, так что общее сокращение составит около 8,1-8,3 млн баррелей
в сутки.
Кроме того, экспорт саудовской нефти в августе останется
таким же, как и в июле, потому что около 0,5 миллиона баррелей в сутки
дополнительных баррелей, которые королевство собиралось перекачивать, будут
использоваться внутри страны.
Цены на нефть Brent восстановились
почти до 43 долларов за баррель с 21-летнего минимума ниже 16 долларов в
апреле.
Восстановление экономики позволило некоторым американским
производителям возобновить производство. Россия и ОПЕК в значительной степени
полагаются на доходы от нефти, но они будут стремиться не поднимать цены
слишком высоко, чтобы дать дополнительный импульс росту добычи конкурирующей
нефти в США.
Во вторник ОПЕК заявила, что спрос восстановится на 7
миллионов баррелей в сутки в 2021 году после падения на 9 миллионов в этом
году.
Однако опасения второй волны коронавируса сильно давят на
рынок, и ОПЕК+ заявила в документах, которые оказались в распоряжении Reuters,
что вторая сильная волна может усилить удар по спросу до 11 миллионов баррелей
в сутки в этом году. При таком негативном сценарии ОПЕК не сможет справиться с
огромным глобальным нависанием запасов к концу года. Такой сценарий также может
поставить под угрозу планы ОПЕК по поставкам на рынок дополнительных 6
миллионов баррелей нефти в сутки в следующем году.
ОПЕК+ планирует провести следующее заседание 18 августа.
Ранее "Комментарии" писали, что цены
на нефть упали ниже 43 долл. за баррель в пятницу, поскольку рост
количества новых случаев коронавируса вызывает обеспокоенность тем, что спрос
на топливо вновь может остановиться.
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