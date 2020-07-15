В ОПЕК+ решили увеличить объемы добычи нефти в августе

ОПЕК и ее союзники договорились ослабить рекордные ограничения поставок нефти с августа, поскольку мировая экономика медленно восстанавливается после пандемии коронавируса. В то же время в ОПЕК+ заявили, что вторая волна вируса может осложнить восстановление равновесия на рынке. Об этом пишет Reuters.



Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известная как ОПЕК+, начиная с мая нынешнего года сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в день, или на 10% мирового предложения, после того как вирус уничтожил треть мирового спроса.

С августа объемы сокращения добычи нефти официально сократятся до 7,7 млн баррелей в сутки до декабря. Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что эффективные ограничения будут более глубокими, потому что страны, которые перепроизводили в мае-июне, сделают дополнительные сокращения в августе и сентябре, чтобы компенсировать их, так что общее сокращение составит около 8,1-8,3 млн баррелей в сутки.

Кроме того, экспорт саудовской нефти в августе останется таким же, как и в июле, потому что около 0,5 миллиона баррелей в сутки дополнительных баррелей, которые королевство собиралось перекачивать, будут использоваться внутри страны.

Цены на нефть Brent восстановились почти до 43 долларов за баррель с 21-летнего минимума ниже 16 долларов в апреле.

Восстановление экономики позволило некоторым американским производителям возобновить производство. Россия и ОПЕК в значительной степени полагаются на доходы от нефти, но они будут стремиться не поднимать цены слишком высоко, чтобы дать дополнительный импульс росту добычи конкурирующей нефти в США.

Во вторник ОПЕК заявила, что спрос восстановится на 7 миллионов баррелей в сутки в 2021 году после падения на 9 миллионов в этом году.

Однако опасения второй волны коронавируса сильно давят на рынок, и ОПЕК+ заявила в документах, которые оказались в распоряжении Reuters, что вторая сильная волна может усилить удар по спросу до 11 миллионов баррелей в сутки в этом году. При таком негативном сценарии ОПЕК не сможет справиться с огромным глобальным нависанием запасов к концу года. Такой сценарий также может поставить под угрозу планы ОПЕК по поставкам на рынок дополнительных 6 миллионов баррелей нефти в сутки в следующем году.

ОПЕК+ планирует провести следующее заседание 18 августа.

Ранее "Комментарии" писали, что цены на нефть упали ниже 43 долл. за баррель в пятницу, поскольку рост количества новых случаев коронавируса вызывает обеспокоенность тем, что спрос на топливо вновь может остановиться.

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