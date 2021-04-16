В ПФУ рассказали о размере средней пенсии украинцев

На 1 апреля 2021 года, в Украине, где насчитывается более 11 миллионов пенсионеров, средний размер пенсии составляет 3,7 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Пенсии в Украине. Фото из открытых источников

По данным ведомства, пенсии по возрасту получают 8 316 443 человек, средний размер — 3 770,23 гривен. 1 367 192 человека получают соцвыплаты по инвалидности. В среднем это 2 825,32 гривен. Пенсия в связи с потерей кормильца назначена 530 902 людям, ее средний размер 3 227,83 гривен. Средняя пенсия за выслугу лет — 3 403,48 гривен. Она назначена 212 345 украинцам. Самый маленький размер — это социальные пенсии (в среднем 1745,49 гривен). Такие пенсии получают 71 924 человека.

Пенсии военнослужащих превышают среднюю по Украине приблизительно на 2 тысячи гривен. Лучше всего обеспечены на заслуженном отдыхе бывшие судьи. Их средняя пенсия на 1 апреля составляла 77387,20 гривен. Получателями являются 3556 человек.

Напомним, экономический эксперт Дмитрий Марунич считает, что правительственный законопроект, призванный упорядочить систему расчетов размеров прожиточного минимума и социальных выплат (№ 5045) –это попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному ухудшению уровня социальных выплат. Марунич утверждает, что в то же время есть реальные предложения, как существенно увеличить пенсии гражданам, не отбирая деньги у самых обездоленных. Но для их реализации нужна политическая воля. Как пишет эксперт, проект позитивный, поскольку, как утверждает правительство, призван приблизить номинальный прожиточный минимум к реальному. Что, в свою очередь, повлечет повышение пенсий, зарплат и т.д. Но не все так хорошо, как кажется, отмечает Марунич. По его словам, в проекте скрыто немало подводных камней, один из которых – "отвязка" прожиточного минимума от целого ряда социальных выплат.

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