В Польше поднимают зарплаты: почему украинских работодателей теперь ждут проблемы

Ряд СМИ обнародовал данные о том, что в Польше работникам поднимают зарплаты и украинским работодателям теперь активнее придется конкурировать с западными. Ведь немало украинских работников, услышав такую информацию, уже начали паковать чемоданы. Как передает издание "Комментарии", эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым прокомментировала информацию в интервью телеканалу "Украина 24".

Работа. Фото из открытых источников

Эксперт отметила, украинским работодателям стоит учесть тот фактор, что за рубежом украинских работников могут привлекать намного привлекательнее зарплатой. Важно учесть еще один момент – нужно конкурировать не только уровнем зарплаты, но и бонусными пакетами для работника и его семьи.

Что касается работы за границей, то больше всего среди наших соотечественников уезжает людей в возрасте старше 40 лет. Эти люди имеют техническое или высшее техническое образование. Первый показатель, почему украинцы решаются на отчаянный шаг – уехать на заработки связан с тем, что они довольно продолжительное время работали по специальности здесь в Украине, но потом решили, что та финансовая мотивация, которая есть у них в Украине их не устраивает. Потому и решили уехать работать в другую страну, в ту же Польшу.

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