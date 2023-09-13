В Польше снизят цены на электроэнергию

Польские энергопоставщики задним числом снизят цены на электроэнергию для домохозяйств на 12%. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

В Польше снижают тарифы, в Украине - повышают

Перерасчет будет произведен с января 2023 года путем предоставления скидки 120 злотых ($27,76), заявил министр государственных активов Яцек Сасин. Соответствующее решение правительство Матеуша Моравецкого уже утвердило.

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— Последние 8-9 лет нам рассказывали со всех интернет-площадок, телекамер, сайтов, что нужно поднимать тарифы, мол, "шоковая терапия — это когда больно", и, "в ЕС только поднимают тарифы", потому что "они должны быть высокими", мол, только так можно обеспечить качество предоставления услуг. И тут… ба-бах. В Польше (страна член Евросоюза) задним числом снижают тариф на электроэнергию, предоставляя скидку, — отмечает Олег Попенко. – И, не через субсидии, как нам рассказывали все это время, а напрямую – через Поставщика услуг.

По мнению Олега Попенко, эти решения польских властей свидетельствуют о том, что в последние годы украинское общество целенаправленно дезинформировали, проще говоря — украинцам врали о неизбежности подорожания электричества, "начиная с Арсения Яценюка".

Олег Попенко призвал украинцев на ближайших выборах "уничтожить политическую нечисть, рассказывавшую о необходимости высоких тарифов".

Максимальная тарифная ставка для домохозяйств на 2023 год в Польше была утверждена в размере 0,85 злотых за 1 кВт/ч (7,31 гривны за 1 кВт/ч). С учетом скидки в 12%, согласно решению правительства, на 2023 год – 0,75 злотых, или 6,45 грн. Для потребляющих до 2200 кВт/ч в год стоимость электроэнергии 0,45 злотых за 1 кВт/ч или 3,87 грн. Такой объем потребления (до 2200 кВт/ч в год) у 75% населения Украины.

– Фактически польские домохозяйства в большинстве платят за электроэнергию на 46% больше, но получат зарплату на 100-150% больше (чем украинцы – ред.), – отмечает Олег Попенко.

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