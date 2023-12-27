В правительстве предупредили, как повлияет отсутствие помощи Запада на зарплаты и пенсии в Украине

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что из-за отсутствия средств от западных партнеров в Украине могут возникнуть задержки с пенсиями и зарплатами для госслужащих. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Министр экономики Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Юлия Свириденко рассказала, что отсутствие средств для Украины может снова отбросить украинскую экономику в режим "выживания" после того, как она начала восстанавливаться в 2023 году, а рост ВВП составляет 4,5% по подсчетам МВФ.

Министр экономики объясняет, что Украине нужно на 2024 год 37 млрд долларов поддержки со стороны внешних партнеров. В противном случае, по словам Свириденко, Украина может задержать выплаты для полмиллиона государственных служащих, 1,4 млн учителей, а также 10 млн пенсионеров.

Напомним, что пакет помощи от ЕС на 50 млрд евро блокирует Венгрия. Однако страны Европейского Союза ожидают, что могут обойти вето Орбана для финансовой помощи Украине. Еще одним большим донором на помощь которого надеется Украина – это США. В Конгрессе несколько недель обсуждали пакет помощи более чем на 100 млрд долларов для Украины, Израиля и других стран, однако не приняли его до конца 2023 года. С него Украина может получить более 60 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Конгресс США не смог принять решение о пакете помощи Украине в 2023 году и перенес его рассмотрение на следующий год. Таким образом, политики не прислушались к просьбе Джо Байдена и сделали "рождественский подарок" Путину.

Также "Комментарии" писали об Орбане, которого спросили по поводу российского вторжения в Украину. Венгерский политик отказался назвать агрессию РФ войной в Украине.