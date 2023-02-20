В Раде планируют ввести конкурсы на руководящие должности Таможни и Налоговой

К конкурсам на должности руководителей Таможни и Налоговой в Украине будут привлекаться международные эксперты. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в соцсети Telegram.

Фото: https://www.gettyimages.com





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Получил поручение от председателя Комитета Д. Гетьманцева подготовить законодательные изменения относительно процедуры избрания глав Таможни и Налоговой на открытых конкурсах с привлечением международных экспертов (по примеру НАБУ, САП, НАПК), проведение переаттестации должностных лиц таможенных и налоговых органов", — написал он. .





Железняк сообщил, что депутаты принимают поручение руководства комитета к исполнению и в ближайшее время начнется формирование и регистрация этих законодательных инициатив.





Ранее издание писало, что Временная следственная комиссия провела исследования по Бюро экономической безопасности. На основе этого анализа налоговый Комитет ВРУ признал работу БЭБ неудовлетворительной. Среди главных предложений — потребовать отчет Директора БЭБ за 2021 год; принять соответствующие кадровые мероприятия с целью перезагрузки работы БЭБ. Теперь ведомство, которое занимается предотвращением экономических преступлений против государства, должно выполнить три основных пункта: перезагрузку руководства БЭБ путем проведения нового конкурса на занятие должностей высшего руководства БЭБ с участием в конкурсной комиссии международных экспертов (по примеру лучших практик САП, НАБУ, НАПК); полную переаттестацию всех сотрудников, за исключением административного персонала, в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ.



