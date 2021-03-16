В Раде предлагают ввести новый вид пенсий - детали

Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов предложил Верховной Раде ввести еще один вид пенсий. Данный законопроект №3002 можно посмотреть на официальном сайте ВРУ.

Пенсии в Украине: власть может создать новый вид выплат. Фото: Голос ЮА

Инициатива предусматривает создание и выдачу пенсий "за особые заслуги". Такую выплату рекомендуют назначить нескольким категориям граждан. Среди них украинцы, награжденные Почетной Грамотой Верховной Рады или Грамотой ВРУ и граждане, получившие Почетную грамоту Президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамоту Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

Кроме того, первый заместитель председателя Комитета Михаил Цимбалюк отметил, что в данном законопроекте не учтены другие важные категории: лица, внесшие весомый вклад в различные сферы жизнедеятельности за время независимости Украины и люди, которые способствовали обеспечению прав и свобод граждан, а также развитию демократии. Этим группам также предлагают назначить выплату "за особые заслуги".

Однако, пока непонятно, будет выплата пожизненной или одноразовой. О сумме пенсии также пока молчат.

Напомним, что некоторых украинцев после проверки могут лишить пенсий по ряду причин. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно быть максимально внимательным при оформлении пенсии и заполнении соответствующих документов. Детали читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется провести три этапа повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Подробности смотрите в нашем материале.

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