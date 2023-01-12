В Раде призвали бизнес подавать заявки на компенсацию расходов на релокацию

В Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады обращают внимание бизнеса на запуск программы компенсации расходов на релокацию. Она была введена в конце 2022 года Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) с участием финансирования Швейцарии и США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.

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Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт украинского парламента.





Подавать заявки могут как те компании, которые еще планируют переезд внутри Украины, так и те, которые уже физически переехали.





Заявки принимаются до 31 января 2023г. Сумма компенсации может составить до 30 тысяч евро на одну компанию. Кроме того, в рамках инициативы предусмотрены определенные требования для получателей выплат. В частности, штат предприятия должен насчитывать не более 500 работников; годовой оборот должен составлять до €50 миллионов или иметь общие активы в размере до €43 миллионов. Кроме того, бизнес, который подается на компенсацию от ЕБРР, должен осуществлять операционную деятельность не менее двух лет и в структуре владельцев доля украинских должна превышать 50%.





Заявку на компенсацию выплат на релокацию подать можно по ссылке





В настоящее время на релокацию производств решились более 700 украинских компаний. Таким образом, удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, на релоцированных предприятиях нашли работу еще более 7 тысяч украинцев, отметила депутат, член комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко.





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