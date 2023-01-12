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В Раде призвали бизнес подавать заявки на компенсацию расходов на релокацию

Программу компенсации расходов на переезд для украинского бизнеса в конце прошлого года запустил ЕБРР

сегодня, 10:05
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Автор:

Давиденко Евгения

В Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады обращают внимание бизнеса на запуск программы компенсации расходов на релокацию. Она была введена в конце 2022 года Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) с участием финансирования Швейцарии и США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.

В Раде призвали бизнес подавать заявки на компенсацию расходов на релокацию

Фото: https://pixabay.com/


Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт украинского парламента.


Подавать заявки могут как те компании, которые еще планируют переезд внутри Украины, так и те, которые уже физически переехали.


Заявки принимаются до 31 января 2023г. Сумма компенсации может составить до 30 тысяч евро на одну компанию. Кроме того, в рамках инициативы предусмотрены определенные требования для получателей выплат. В частности, штат предприятия должен насчитывать не более 500 работников; годовой оборот должен составлять до €50 миллионов или иметь общие активы в размере до €43 миллионов. Кроме того, бизнес, который подается на компенсацию от ЕБРР, должен осуществлять операционную деятельность не менее двух лет и в структуре владельцев доля украинских должна превышать 50%.


Заявку на компенсацию выплат на релокацию подать можно по ссылке


В настоящее время на релокацию производств решились более 700 украинских компаний. Таким образом, удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, на релоцированных предприятиях нашли работу еще более 7 тысяч украинцев, отметила депутат, член комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко.


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Источник: https://www.rada.gov.ua/
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