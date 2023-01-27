В Раде рассказали о ситуации по привлечению внешней помощи в бюджет

Начало нового бюджетного года обычно непростое, учитывая большие разрывы в ликвидности на казначейском счете.

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А в этом году задача обеспечения непрерывности финансирования статей расходов еще более сложна, поскольку дефицит составляет половину расходов главной сметы страны. Поэтому от ритмичности и прогнозируемости поступления бюджетного финансирования зависит своевременность и полнота бюджетных расходов. Однако старт бюджетного года-2023 можно считать удачным с точки зрения привлечения финансов. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниила Гетьманцева в Telegram.





“У нас есть удачный старт бюджетного года по привлечению финансирования, — написал он. — Напомню, что львиную долю бюджетного дефицита в сумме почти 1,29 триллиона гривен должны закрыть за счет внешних поступлений. Для этого бюджетом-2023 запланировано привлечение чуть более 38 миллиардов долларов в виде внешних кредитов и грантов, то есть около 3,2 миллиарда долларов в месяц".





Народный депутат обратил внимание, что сейчас Украина идет с опережением этого графика. В частности, с 1 по 25 января 2023 г. на финансирование бюджета уже привлечено почти 4,3 миллиарда долларов внешней помощи. В частности, 3245 миллионов долларов от ЕС, 1000 миллионов долларов от США. Это составляет 78% всего бюджетного финансирования с начала года. Остальные — 1186 миллионов долларов — привлечены за счет размещения военных облигационных рыночных условиях.





"Следовательно, благодаря партнерам, Украине удалось избежать рисков разрывов в бюджетной ликвидности в начале года и обеспечить ритмичность финансирования всех необходимых невоенных расходов, в том числе социальных выплат, медицинских гарантий, поддержку критической инфраструктуры, предоставления межбюджетных трансфертов и тому подобное”, — подчеркнул Гетьманцев.

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