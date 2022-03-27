В России ФСБ конфисковала у швейцарской компании часы на миллионы долларов

В России агенты ФСБ конфисковали часы бренда Audemars Piguet, которые стоят миллионы долларов, чтобы отомстить за швейцарские санкции, запрещающие экспорт предметов роскоши. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на швейцарские источники.

Часы изъяли сотрудники ФСБ (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что дорогие часы были изъяты из местного помещения фирмы спецагентами ФСБ России.

Российские власти сослались на таможенные правонарушения как причину, по которой часы Audemars Piguet были конфискованы, однако представители швейцарского министерства иностранных дел заявили, что этот шаг был "скорее всего произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции".



Швейцария, родина многих ведущих мировых часовых брендов, отказалась от своей традиционной нейтральной позиции и ввела санкции Европейского Союза, запрещающие экспорт предметов роскоши в Россию. Бренд Audemars Piguet является одним из трех крупнейших независимых швейцарских часовых брендов, вместе с Patek Philippe и Rolex.

В Украине также отреагировали на это сообщение. Так нардеп Ярослав Железняк назвал такие действия – повадками с 90-х.

"Российские ФСБшники конфисковали часы швейцарского люкс-бренда Audemars Piguet на миллионы долларов у представителя бренда в Москве. Компания Audemars Piguet еще 8 марта приостановила экспорт и продажи на рынок РФ. Остатки прежней роскоши на России не брезгуют даже отбирать силой — по привычкам из 90- х",- написал политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Франции компании будут сами решать, выходить ли с рынка России.

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