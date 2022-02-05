logo

BTC/USD

41482.29

ETH/USD

3004.47

LTC/USD

121.22

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика В скором времени в Украине будет тяжеловато с речной рыбой
commentss НОВОСТИ Все новости

В скором времени в Украине будет тяжеловато с речной рыбой

Причиной такого кризиса являются две причины

сегодня, 21:15
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В Украине назревает дефицит речной рыбы. Как сообщает "Бизнес Юа", по сравнению с 2013 годом ее популяция сократилась на 70%. По прогнозам, если не принять срочные меры, уже в 2024 году придется ее покупать за границей. Выход из ситуации — усиленное финансирование селекции.

В скором времени в Украине будет тяжеловато с речной рыбой

Речная рыба - фото из открытых источников

Так считает директор Института рыбного хозяйства Игорь Грициняк, сообщает пресс-служба Академии аграрных наук. По его словам, причинами сокращения численности популяции речной рыбы в Украине являются 2 фактора:

природные;

антропогенные (т.е. влияние человека и его деятельности).

"По сравнению с 2013 годом популяция речной рыбы снизилась на 70%. При таких темпах к 2024 году Украина вынуждена будет перейти на закупку ее за рубежом", — подчеркнул Грициняк.

Какой выход из ситуации

Грициняк утверждает: у Украины есть возможность не допустить упадка отрасли. Для этого государство должно поддерживать программы селекции и воспроизводства рыбы.

"Должен храниться маточный материал – по крайней мере, двойной-тройной запас. Кроме того, этот материал нужно постоянно обновлять. Следует учитывать, что за 6-8 лет производительность гнезда падает. Поэтому селекционная программа в государстве должна быть непрерывной. Если мы ее прервём хотя бы на год, нашу рыбную отрасль отбросит на 7-8 лет назад", – объяснил он.

При этом Грициняк подчеркнул: в Украине есть все необходимые ресурсы, чтобы не только полностью снабжать себя речной рыбой, но и экспортировать ее.

"Собственной популяции Украине вполне достаточно. Более того, мы способны увеличить ее в разы и экспортировать", – подчеркнул директор Института рыбного хозяйства.

Информационный портал сообщал, что вороны в Швеции научились собирать выброшенные окурки.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://businessua.com/produkti-harchuvannya/75108v-ukraini-nazrivae-deficit-richkovoi-ribi.html
Теги:
comments

Обсуждения

ккк

сегодня, 22:09

С приходом к власти паршивой жидовни, а именно пидорошенко и зеленой сопли на украине все уничтожается.

Правдоруб

сегодня, 21:56

1. Запретить промышленный вылов рыбы на 5 лет. 2. экология водных ресурсов - очень много гибнет рыбы от загрязнения особенно Днепра.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!