В скором времени в Украине будет тяжеловато с речной рыбой

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Олег Терещенко
В Украине назревает дефицит речной рыбы. Как сообщает "Бизнес Юа", по сравнению с 2013 годом ее популяция сократилась на 70%. По прогнозам, если не принять срочные меры, уже в 2024 году придется ее покупать за границей. Выход из ситуации — усиленное финансирование селекции.
Речная рыба - фото из открытых источников
Так считает директор Института рыбного хозяйства Игорь Грициняк, сообщает пресс-служба Академии аграрных наук. По его словам, причинами сокращения численности популяции речной рыбы в Украине являются 2 фактора:
природные;
антропогенные (т.е. влияние человека и его деятельности).
Какой выход из ситуации
Грициняк утверждает: у Украины есть возможность не допустить упадка отрасли. Для этого государство должно поддерживать программы селекции и воспроизводства рыбы.
При этом Грициняк подчеркнул: в Украине есть все необходимые ресурсы, чтобы не только полностью снабжать себя речной рыбой, но и экспортировать ее.
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Обсуждения
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ккк
сегодня, 22:09
С приходом к власти паршивой жидовни, а именно пидорошенко и зеленой сопли на украине все уничтожается.
Правдоруб
сегодня, 21:56
1. Запретить промышленный вылов рыбы на 5 лет. 2. экология водных ресурсов - очень много гибнет рыбы от загрязнения особенно Днепра.