В «Слуге народа» хотят ликвидировать еще одно ведомство: детали

Передать арестованные активы нардеп предлагает Фонду госимущества, при этом будет действовать открытый реестр для конкурентных продаж. Об этом он сказал во время брифинга, пишет "Интерфакс Украина".

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По словам главы политсилы "Слуга народа" в парламенте, Агентство создавалось для либерализации визового режима с ЕС, а "превратилось в закрытый межсобойчик, где много арестованных активов, все непрозрачно". Открытый реестр сделает арестованные объекты доступными, сказал Арахамия.





Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее рассказал, что в Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу будущего Бюро экономической безопасности, ведь у депутатов есть много вопросов по работе ведомства.





По его словам,

в отношении БЭБ есть разные подходы. Часть нардепов предлагает его ликвидировать. Часть – реформировать. Оба лагеря признают, что орган работает неэффективно. Сам Арахамия склоняется к варианту с ликвидацией. По словам Арахамии, создавая БЭБ, было ожидание, что вместо экономических департаментов СБУ и других силовых структур появится орган с акцентом на аналитическую функцию. Вместо этого получили "департамент обысков".





Ранее мы писали, что глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев считает Таможню самым слабым местом после Бюро экономической безопасности среди всех финансовых органов. Из запланированных 528,3 млрд. гривен в государственный бюджет-2022 поступило 300,8 млрд. гривен таможенных платежей. То есть выполнение плана составляет 56,9% (-227,5 млрд. грн).





Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/893187.html