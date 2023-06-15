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В "Смарт Холдинге" рассказали, какое предложение откровенно делали власти

Руководство "Смарт Холдинга" заявило, что предлагало властям искать нового инвестора вместе

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Как информирует издание "Комментарии", СЕО "Смарт Холдинга" Юлия Кирьянова в интервью "РБК-Украина" заявила, что в компании были готовы на разные варианты смены владельца. Рассматривалось даже предложение к власти найти нового инвестора, объединив усилия.

В "Смарт Холдинге" рассказали, какое предложение откровенно делали власти

СЕО "Смарт Холдинга" Юлия Кирьяннова. Фото: РБК-Украина


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"Если по каким-то причинам государство считает, что лояльный украинский инвестор "Смарт Холдинг" — нежелателен в Украине — мы готовы были выйти, продать бизнес. Но кому мы будем продавать во время войны? Во время войны, к сожалению, есть только мошенники, те, кто хочет быстрых денег — купить по дешевке, а потом дорого перепродать", — заявила Кирьянова.

По ее словам, холдинг ищет стратегов, готовых поддерживать как минимум тот же уровень налогов, рабочие места и продолжать инвестировать в Украину.

"Я это говорила до войны, во время войны и могу подтвердить сейчас… Но конкретных предложений не было. Я предлагала переговоры со всеми, с кем только могла. Предлагала даже властям искать таких инвесторов вместе. Если вы настолько не хотите нас видеть — хорошо, давайте вместе найдем стратегов", – рассказывает она.

Вместе с тем, она подчеркнула, что не готовы выходить из бизнеса за бесценок, ведь "Смарт Холдинг" инвестировал сотни миллионов долларов в Украину.

"Почему мы должны продавать наши активы, достижения за бесценок? Особенно в ситуации, когда, несмотря на все проблемы и риски войны, все еще готовы инвестировать в Украину… Мы приглашали к диалогу всех представителей власти, у которых есть соответствующие полномочия. Это и депутатский корпус, и профильные министерства, и Офис президента. Мы и сейчас готовы общаться. Ищем инвесторов вместе", — добавила она.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/smart-holdingu-zayavili-shcho-proponuvali-1686746599.html
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