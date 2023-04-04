В стране ЕС запретили россиянам покупать недвижимость

Литва запретила гражданам России покупать недвижимость на территории страны. Соответствующее решение принял сегодня сейм республики. Он будет действовать до 2024 года. Об этом сообщают "Комментарии".

В Литві обмежили росіян

Исключения коснутся только россиян, у которых есть постоянный вид на жительство или которые приобретают недвижимость в стране в порядке наследования. В Литве считают, что активное приобретение недвижимости россиянами может создать риски для национальной безопасности.

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Кроме того, парламент запретил выдавать новые визы для граждан России и Беларуси. А россияне и белорусы, имеющие визы, будут подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности Литвы.

Тем временем, Резников рассказал, как продвигается процесс получения Украиной западных самолетов. А Медведев вдруг заявил о терроризме в РФ. Традиционно, не обошлось без истерики и оскорблений.

Кроме того, эксперты пояснили, что может означать заявления главы СВР РФ о втором фронте в Грузии.

Нельзя исключать, что такие заявления преследуют целью создать перспективный казус белли (повод для войны).

"Устроить маленькую победоносную войну (которая так нужна путинскому режиму на фоне тотальных поражений) против Грузии россияне способны. Это всё же не Украина, — говорит руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. — Но для этого нужна будет какая-то причина. В качестве которой может подаваться некая мифическая подготовка нападения со стороны Грузии на РФ. То, в чём Кремль обвинял Украину, "аргументируя" свое широкомасштабное вторжение в нашу страну. Пока нарышкинское заявление выглядит более как укрепление пропагандистского тезиса о РФ в качестве осажденной крепости. Но в любой момент, под влиянием тех или иных обстоятельств, всё может измениться на более агрессивную риторику и попытки начать боевые действия против Грузии".





