В Турции Google оштрафовали на 26 млн долларов: названы причины

Совет по конкуренции Турции оштрафовал Google на 196,7 млн турецких лир (26 млн долл.) после того, как был доказан факт злоупотребления компанией доминирующим положением на рынке. Об этом сообщает Reuters.



Google признали нарушителем условий честной конкуренции из-за недобросовестного доступа к рекламному пространству, говорится в заявлении Совета по конкуренции Турции. Сообщается, что калифорнийский технологический гигант злоупотреблял доминирующим положением на рынке.

В феврале антимонопольное ведомство оштрафовало Google на 98 млн лир за злоупотребление доминирующим положением на рынке и агрессивную тактику конкуренции.

Напомним, группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, заявив, что технологический гигант США несправедливо отдает предпочтение своим собственным сервисам при поиске в Интернете.

За годы своего существования Google провела огромную работу по созданию различных интернет-сервисов, которые многим упрощают жизнь. В то же время компания регулярно сталкивается с судебными исками и уже традиционно отказывается признавать возможность того, что могла быть не права. "Комментарии" сделали подборку из наиболее резонансных судебных процессов.

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