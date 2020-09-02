В угоду частной монополии правительство стимулирует удорожание электроэнергии – Давидюк

Самая высокая в Европе цена на электроэнергию – не то лидерство, которое обещал премьер-министр Денис Шмыгаль при формировании правительства. Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк "Газете. Юа", комментируя рост на 8,5% оптовой цены на электроэнергию.

"Очевидно, что в угоду частной монополии нынешнее правительство всячески стимулирует удорожание электроэнергии для промышленных потребителей, - считает политолог. - И учитывая предыдущую работу Дениса Шмыгаля в ДТЭК это вполне объяснимо. Но вряд ли с такими достижениями это правительство имеет шансы проработать долго".

Сообщается, что цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (РДН) в Объединенной энергосистеме Украины за август выросла на 8,5%. Цена электроэнергии на РДН составила 1298 грн. / МВт ч. При этом в Бурштынском энергоострове цена за месяц снизилась на 1,5% до 1658грн. / МВт ч. Кроме того, за первый квартал 2020 средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе. Так, средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро - это третий показатель в Европе. На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час. Средняя по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Напомним, Еврокомиссия заявила, что в Украине самая дорогая биржевая цена на электроэнергию.

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