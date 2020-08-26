kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.08.2020

BTC/USD

11378.87

ETH/USD

382.89

LTC/USD

57.79

НБУ 26.08.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине самая дорогая биржевая цена на электроэнергию, - Еврокомиссия
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине самая дорогая биржевая цена на электроэнергию, - Еврокомиссия

В отчете Еврокомиссии относительно рынков электроэнергии говорится, что украинское электричество дороже европейского

сегодня, 10:00
Автор:

Станислав Молчанов

За первый квартал 2020 года средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе. Об этом говорится в квартальном отчете Еврокомиссии относительно рынков электроэнергии, сообщает “Экономическая правда”.

Издание пишет, что средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро - это третий показатель в Европе.

В Украине самая дорогая биржевая цена на электроэнергию, - Еврокомиссия

На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час. Средняя цена по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Самые дешевые цены на электроэнергию с базовой нагрузкой наблюдались в Северном регионе, где свою роль сыграли большие запасы энергии гидростанций, растущая ветрогенерацию и теплая зимняя погода. Самая низкая цена была в Норвегии (15 евро/мегаватт-час) и Швеции (17 евро).

Рынки в восточной и южной частях континента (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция) с относительно высокой долей производства, потребляющего углерод, или с большей зависимостью от импорта оказались с другой стороны ценового диапазона.

Среди стран ЕС самые высокие цены в первом квартале года также были на Мальте (45 евро) и Болгарии (42 евро).

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года, среднеквартальный показатель цен снизился на 24% на фоне слабого спроса и увеличения генерации ветра.

В ежегодном сравнении на всех рынках наблюдалось снижение цен с относительно высоких уровней в 1 квартале 2019 года. Наибольшее снижение произошло в Норвегии (-68%), Швеции (-64%), Дании и Финляндии (оба -50%).



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!