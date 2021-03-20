В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто и сколько получит

В Украине в июле и в декабре проведут перерасчет прожиточного минимума, в следствии чего минимальные пенсионные выплаты вырастут на 165 гривен, а максимальные — на 1650 гривен. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

В Украине часть пенсий повысят на 1650 гривен - фото из открытых источников

Сообщается, что перерасчет предусматривается законом О бюджете Украины на 2021 год. Таким образом, с 1 июля минимальные пенсионные выплаты вырастут с 1769 до 1854 гривен, а максимальная пенсия – с 17 690 до 18 540 гривен. Известно, что 1 декабря ожидается еще одно повышение — до 1934 и 19 340 гривен соответственно.

По данным Министерства социальной политики, даже с учетом устаревшей методики расчета, прожиточный минимум должен быть практически вдвое больше действующего. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

Напомним, что по словам премьер-министра, чтобы пенсионные выплаты выросли в два-три раза, требуется кардинально другой подход, в первую очередь накопительная пенсионная система. Эксперты признаются, что у них пессимистические ожидания по поводу накопительной пенсионной системы в Украине. Пессимизм этот основан на опыте наших соседей по реализации накопительной пенсионной системы. Проблема в том, что в слабых экономиках (как у нас) накопить можно, а вот сохранить — нельзя. И если вы берете ответственность собирать деньги с людей, которые не смогут ими воспользоваться раньше, чем через 35 лет страхового стажа, где гарантии, что эти деньги не превратятся в ничто? Простой пример: если бы в 1997-м украинцы вложили свои деньги в пенсионный накопительный фонд, то сейчас бы получили вклады, обесцененные в 20 раз.









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