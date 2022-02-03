В Украине дорожает хлеб: цены бьют рекорды

В Украине вновь взлетели цены на хлеб. На сей раз стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Названы цены на хлеб в Украине. Фото из открытых источников

В феврале 2022 года 600 грамм хлеба в супермаркетах продают по 25,95 гривен. Стоит отметить, что в январе текущего года стоимость продукта составляла 25,20 гривен. Подорожал за месяц также и нарезной хлеб (600г). Сейчас он обойдется в 25,50 гривен, а месяцем ранее — в 23,40 гривен.

Цена на пшеничный хлеб в супермаркетах:

- Novus — 23,99 грн.

- Megamarket — 27,90 грн.

По данным Минфина, начиная с августа 2021 года цены на пшеничный хлеб начали стремительно расти. К сентябрю цена увеличилась на 45 копеек и покупателям хлеб уже обходился в 23,40 грн. за 600г. С тех пор стоимость хлеба ежемесячно растет. К февралю цена стала рекордной за последние пять лет.

Также в Украине дорожает ржаной хлеб. Сейчас в супермаркетах его продают по 31,45 грн. за 950г. Месяцем ранее его цена составляла 30,66 грн/900г.

За последний месяц отмечается и рост цен на батон. Так, батон Киевский Нарезной сейчас стоит в среднем 24,33 грн/500г. В январе ценник на батон составлял 23,02грн/500г.

Цены на батон в супермаркетах:

Auchan — 24,70 грн.

Novus — 23,96 грн.

За этот период в магазинах подорожал также кавказский лаваш. В феврале он обходится покупателям в17,80 гривен за 230 граммов. А в январе его стоимость составляла 17,23 грн/230г.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине в период с января по февраль 2022 года выросли цены на гречку





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