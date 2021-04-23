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Главная Новости Бизнес экономика В Украине дорожает топливо: сколько стоит бензин на «бюджетных» заправках
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В Украине дорожает топливо: сколько стоит бензин на «бюджетных» заправках

"Бюджетные" АЗС увеличили стоимость бензина на 10-35 копеек

сегодня, 08:15
Автор:

Кириєнко Анна

Автозаправочные станции, которые отличались "бюджетными" ценами и функционировали в эконом-сегменте, подняли стоимость топлива на 10-35 копеек. Об этом сообщила консалтинговая группа "А-95".

В Украине дорожает топливо: сколько стоит бензин на «бюджетных» заправках

Цены на бензин в Украине: стоимость топлива на бюджетных заправках. Фото: 24tv.ua

Повышение цен было прогнозируемым. Так сеть заправок UPG увеличила цены на 30 копеек за литр. Теперь там можно приобрести топливо по следующей цене:

А-95 — 28,20 грн / л;

А-92 — до 27,20 грн / л.

Еще одна "бюджетная" заправка Chipo подняла цену на 32 копейки. Бензин в сетях Sunoil и Marshal подорожал на 13 и 30 копеек за литр соответственно.

АЗС "Авантаж 7" отметилась наибольшим ростом цены на бензин. За топливо придется заплатить на 33 копейки за литр больше.

В сети "БРСМ-Нафта" дизель вырос в цене в среднем на 23 копейки за литр. На автозаправочной станции Motto топливо выросло на 5 копеек за литр.

В Украине дорожает топливо: сколько стоит бензин на «бюджетных» заправках - фото 2
В Украине дорожает топливо: сколько стоит бензин на «бюджетных» заправках - фото 3

Ранее сообщалось, что цены на бензин, дизтопливо и газ в Украине — нестабильны. Основные факторы роста цен с начала года, по словам эксперта, это подорожание цен на нефть и восстановления деловой активности в мире и Украине. Подробнее этот вопрос раскрывается в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что сейчас происходит с ценами на топливо. Известно, что бензин делают из нефти, и если повышается цена на "черное золото", то повышается она и на бензин. Но почему стоимость топлива не падает, когда цена за баррель нефти снижается, как это было в 2018 году? Как дешевая нефть повлияет на экономику Украины? Каких прогнозов ждать украинским водителям? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей статье.


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Источник: https://consulting.a95.ua/
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