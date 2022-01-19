В Украине дорожают сигареты: сколько придется платить курильщикам

В 2021 году в стране значительно подорожали продукты, некоторые услуги, алкогольные напитки, а вместе с ними и табачные изделия. На сайте Госстата сообщается, что в период с 2020 по 2021 год в Украине больше всего изменилась стоимость на сигареты с фильтром медиум класса.

В Украине подорожали сигареты. Фото из открытых источников

По данным статистики, табачные изделия с фильтром отечественных марок обходились покупателям в декабре 2020-го в 43,26 гривен за пачку из двадцати штук. Уже в концу следующего года пачку таких сигарет продавали по 51,07 гривен, что на 7,81 грн больше. Стоит отметить, что за год стоимость ни разу не снизилась.

Сигареты с фильтром медиум класса, как указывается в статистике, подорожали за год больше, чем остальные. Под конец 2020 года стоимость пачки составляла 49,91 грн. Уже в декабре следующего года стоимость достигла 59,03 грн, что на 9,12 гривен больше. К слову, самый большой скачок цен случился в апреле 2021 года. Тогда всего за месяц ценник стал выше практически на 1,50 грн.

Подорожали за этот период и сигареты с фильтром премиум класса. Отмечается, что цена одной пачки из двадцати штук в декабре 2020 года составляла 57,88 гривен . За год стоимость увеличилась до 66,09 гривен, то есть на 8,21 грн. Больше всего цены изменились с декабря 2020 по январь 2021 года. Тогда пачка сигарет подорожала почти на 1,50 грн.

Также за год изменились цены на сигареты без фильтра. Однако в этом случае наблюдается самый небольшой рост цен, в сравнении с предыдущими. За год пачка сигарет стала дороже на 6,65 гривен. К концу года средняя цена таких табачных изделий составляла 45,38 гривен.

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