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Главная Новости Бизнес экономика В Украине дорожают сигареты: сколько стоит пачка
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В Украине дорожают сигареты: сколько стоит пачка

Цены на табачные изделия повысились от 4 до 7 грн за пачку

сегодня, 10:32
Автор:

Мокрик Анастасия

В Украине продолжают расти цены на табачные изделия. Об этом сообщается на сайте Госстатистики Украины. 

В Украине дорожают сигареты: сколько стоит пачка

Цены на сигареты в Украине - фото: из открытых источников

Так, за последние полгода стоимость увечилась от 4 до 7 гривен, в зависимости от фильтра. Таким образом, сигареты с фильтром отечественных марок сейчас в среднем в Украине будут стоить 47,81 грн. Еще шесть месяцев назад цена одной пачки бы составила 43,26 грн. 

Сигареты с фильтром медиум класса на сегодняшний день обойдутся покупателю в 55,72 грн, что на 5,81 грн больше, нежели полгода назад. 

Если говорить о сигаретах с фильтром премиум класса, то они подорожали за этот период на 4,75 грн и на сегодняшний день обойдутся покупателю в 62,63 гривны за пачку. 

Табачные изделия без фильтра ранее стоили 38,73, а сейчас — 42,87 гривны за пачку. Разница в цене составляет 4,14 грн. 

К слову, за этот период вина столовые отечественные также прибавили в цене. Ранее стоимость за 0,75 л составила бы 66,25 грн, а теперь — 69,24 грн. Пиво отечественных марок подорожало на 1,10 за полгода. Теперь его цена в среднем по Украине составляет 18,59 за 0,5 л.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в супермаркетах. За нарушение запрета штраф может составить более 20 тысяч гривен. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал читателям о том,  сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак. Общая сумма была подсчитана учитывая данные за 2020 год. Вместе с тем указано, сколько жители Украины потратили денег на одежду и транспорт в прошлом году. 



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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/sctp/Arch_sctp_u.htm
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