В Украине готовы снизить налоги при одном условии - Гетманцев

Язык
Coinspot 10.03.2021
BTC/USD
54617.00
ETH/USD
1820.95
LTC/USD
198.16
НБУ 10.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Председатель финансового комитета Рады Данил Гетманцев сообщил, что власти могут снизить налоги в Украине при одном условии. Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком".
Налоги в Украине: Гетманцев рассказал при каких условиях их снизят. Фото: ua.news
По словам политика, сейчас бюджет государства является самым низким в Европе. Все потому, что в Украине процветает теневая экономика.
По словам главы финансового комитета, с 9 миллионов работников, которые удерживают 11,3 миллиона пенсионеров, только 4 миллиона уплачивают ЕСВ.
Гетманцев заявляет, что значительная часть населения Украины достаточно богатая. Однако другая находится на грани выживания. Среди них — медики, учителя, пенсионеры, полицейские.
Такая ситуация происходит из-за того, что люди, которые имеют высокие доходы, избегают уплаты налогов. Другой части, которая добросовестно выплачивает налоги, приходится отдавать больше и получать меньше. По мнению Гетманцева, такая ситуация в стране — несправедлива.
Гетманцев сообщил, что в течение многих лет украинский бюджет страдал от двух групп: чиновников, которые разворовывали деньги и бизнеса, который избегал налогообложения.
Принимая все вышесказанное во внимание Гетманцев заявил, что правительство готово снизить налоги, если урегулируется вопрос с теневой экономикой. В противном случае — это похищение зарплат пенсионеров, учителей и медиков, деньги которым выплачивает государство.
Напомним, что в интернете появился новый вид мошенничества, связанный с популярной платформой OLX. Обычно обманывают продавцов, которые сбывают свои товары через OLX-доставку. Как не стать жертвой аферистов, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, как будут назначать пенсии в Украине после отмены трудовых книжек. Детали читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости