В Украине готовы снизить налоги при одном условии - Гетманцев

Председатель финансового комитета Рады Данил Гетманцев сообщил, что власти могут снизить налоги в Украине при одном условии. Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком".

Налоги в Украине: Гетманцев рассказал при каких условиях их снизят. Фото: ua.news

По словам политика, сейчас бюджет государства является самым низким в Европе. Все потому, что в Украине процветает теневая экономика.

По словам главы финансового комитета, с 9 миллионов работников, которые удерживают 11,3 миллиона пенсионеров, только 4 миллиона уплачивают ЕСВ.

Гетманцев заявляет, что значительная часть населения Украины достаточно богатая. Однако другая находится на грани выживания. Среди них — медики, учителя, пенсионеры, полицейские.

Такая ситуация происходит из-за того, что люди, которые имеют высокие доходы, избегают уплаты налогов. Другой части, которая добросовестно выплачивает налоги, приходится отдавать больше и получать меньше. По мнению Гетманцева, такая ситуация в стране — несправедлива.

Гетманцев сообщил, что в течение многих лет украинский бюджет страдал от двух групп: чиновников, которые разворовывали деньги и бизнеса, который избегал налогообложения.

Принимая все вышесказанное во внимание Гетманцев заявил, что правительство готово снизить налоги, если урегулируется вопрос с теневой экономикой. В противном случае — это похищение зарплат пенсионеров, учителей и медиков, деньги которым выплачивает государство.

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