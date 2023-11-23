В Украине из-за блокады польской границы автогаз стал самым дорогим в мире

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, о конце кризиса на рынке автогаза в нашей стране утверждать пока еще рано. По причине блокады польской границы автогаз снова дорожает и пропадает с АЗС .

Цены на автогаз выросли в Украине (фото из открытых источников)

"Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", — сообщил Сергей Куюн в социальных сетях.

Как он утверждает, наиболее массово – в половине регионов – пропал автогаз на заправках сети "Привата", а там, где он еще есть, уже стоит 39,6 гривен. Перебои с газом на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Авантаже.

"Причина — блокировка польской границы, по которой именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа", — написал Сергей Куюн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, есть ли проблемы с проездом автобусов и частных авто на польской границе. На заблокированных из-за протестов польских перевозчиков пунктах пропуска на границе в очередях стоят примерно 3 тысячи грузовых автомобилей. Глава Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, как повлияла эта ситуация на движение через границу пассажирского транспорта и какая ситуация с пассажиропотоком на границе.

Так, Андрей Демченко напомнил, что участники акции протеста в Польше еще до начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта – их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.

Рассказывая об общей ситуации с пассажиропотоком на границе, Демченко рассказал, что сейчас в среднем за сутки границу пересекают 75 тысяч человек по обоим направлениям – на выезд из Украины и на въезд, из них 85% составляют граждане Украины.

