В Украине изменятся цены на основные виды мяса и овощи из "борщового" набора

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в Украине ожидается подорожание мяса птицы, свинины и говядины. Как сообщает enovosty.com, уже в первом полугодии этого года сохранится тенденция роста цен на 15-20% (как минимум).



Цены на мясо - фото из открытых источников

Дело в том, что ограниченная покупательная способность граждан усилила напряженность конкуренции между свининой и курятиной. Теперь преимущество по последней,

Также эксперты отмечают, что в Украине меньше изменились потребительские цены на свинину. Так, к началу января 2022-го стоимость по сравнению с январем 2020 года повысилась на 6,8% – до 123,75 грн/кг.

В то же время, потребительская цена на сало выросла на 19,8% по сравнению с 2020 годом. Она составляет 90,24 грн/кг. Однако больше всего – на 26,6% – в указанный период взлетела стоимость мяса птицы. Пока куриная тушка стоит 70,82 грн/кг.

Кроме того, оказалось, что дорожает в нашем государстве не только мясо. К примеру, на этой неделе темпы роста цен на белокочанную капусту заметно ускорились. Украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По мнению экспертов, этому способствует реэкспорт украинской капусты через Беларусь в Россию. Там сейчас ощущается ее острый дефицит.

И вообще овощи в Украине значительно подорожали, причем если учитывать даже короткие сроки. Среди овощей борщового набора на начало января 2022 года в цене выросли:

— лук репчатый – на 26%, до 12,09 грн/кг;

— морковь – на 11% до 9,98 грн/кг;

— картофель – на 1%, до 8,76 грн/кг.

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