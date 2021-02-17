В Украине могут подешеветь цены на авиабилеты

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине вскоре могут подешеветь цены на авиаперелеты. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Цены на авиабилеты в Украине могут уменьшиться - детали. Фото: vgorode.ua

По словам Дениса Шмыгаля, украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным рейсам — как международным, так и внутренним.

Гарантией таких рейсов является финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиакомпаний, а также увеличение количества туристов. Кроме того, премьер-министр считает, что данное решение станет стимулом для развития экономики страны.

В сообщении отмечается, что удешевление авиабилетов поможет оправиться как компаниям, так и государству от коронакризиса.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно скорее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", — отмечается в пресс-службе.

Денис Шмыгаль совместно с Министерством инфраструктуры пообещал разработать соответствующее решение до 22 февраля.

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