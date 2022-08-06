В Украине могут ввести налог на покупку валюты: в НБУ рассказали, как это повлияет на инфляцию

В результате введения в Украине налога в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг инфляция вырастет примерно на один процентный пункт. Об этом пишет издание Экономическая правда.

Американский доллар

Издание передает, что в своем последнем Инфляционном отчете Нацбанк уже учел введение налога на импорт. Следовательно, в случае если парламент одобрит эту идею, прогноз НБУ по инфляции на текущий год пересматривать не придется. Он останется на уровне 31%.

"С одной стороны, внедрение дополнительного налогообложения будет увеличивать импортируемую инфляцию, но с другой – снижать давление на обменный курс. Учтенный в прогнозах эффект на рост инфляции будет составлять около 1 п. п.", – передает издание информацию от Нацбанка.

Экономическая правда передает, что также в НБУ ожидают, что дополнительный налог на импортные операции поспособствует уравновешению спроса и предложения на валютном рынке, позволит экономить золотовалютные резервы и положительно повлияет на ожидания курса валют граждан и бизнеса.

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