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В Украине могут ввести налог на покупку валюты: в НБУ рассказали, как это повлияет на инфляцию

В Украине могут ввести налог в размере 10% для операций по покупке валюты для импорта товаров и услуг

сегодня, 19:15
Автор:

Денис
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В результате введения в Украине налога в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг инфляция вырастет примерно на один процентный пункт. Об этом пишет издание Экономическая правда. 

В Украине могут ввести налог на покупку валюты: в НБУ рассказали, как это повлияет на инфляцию

Американский доллар

Издание передает, что в своем последнем Инфляционном отчете Нацбанк уже учел введение налога на импорт. Следовательно, в случае если парламент одобрит эту идею, прогноз НБУ по инфляции на текущий год пересматривать не придется. Он останется на уровне 31%.

"С одной стороны, внедрение дополнительного налогообложения будет увеличивать импортируемую инфляцию, но с другой – снижать давление на обменный курс. Учтенный в прогнозах эффект на рост инфляции будет составлять около 1 п. п.", – передает издание информацию от Нацбанка. 

Экономическая правда передает, что также в НБУ ожидают, что дополнительный налог на импортные операции поспособствует уравновешению спроса и предложения на валютном рынке, позволит экономить золотовалютные резервы и положительно повлияет на ожидания курса валют граждан и бизнеса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Китай ответил США на визит Пелоси: к чему приведет спор двух держав – какие есть риски для Украины. Несмотря на обострение в отношениях между двумя странами, ни одна из сторон не готова доводить ситуацию к чему-то большему. 

Читайте также о том, что собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными. Городской глава Мариуполя призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что  Израиль, Нагорный Карабах, Тайвань: почему разгораются конфликты – каким боком здесь Россия. Своим откровенным вторжением в Украину Путин показал другим дикторским режимам, что можно убивать и рушить в XXI веке и за это ничего не будет. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали, из кого в РФ формируют новые подразделения для переброски в Украину. Россияне формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе. 



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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/6/690099/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:15

Звичайні здирники. Вони не створюють, вони паразитують. Жертві все і всі повинні пробачати. Терпіли терплять, то нехай клан кріворізьких гопніків наїдається поки крапку на Україні остаточно не поставив.


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