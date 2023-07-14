В Украине может подорожать алкоголь: какие напитки и насколько

Кабинет министров Украины планирует увеличить минимальные цены на алкоголь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Министерства экономики. Об этом сообщают "Комментарии".

Алкоголь может подорожать

Цена за 0,5 литра водки вырастет примерно с 89 грн. до 101 грн. Кроме того, согласно проекту постановления, минимальные цены увеличатся: на коньяк — на 11-12% в зависимости от количества звездочек; на виски, ром и джин – на 25%; на игристые вина – на 28%; на обычные вина – на 62%; на сидр, пери, вермуты, другие сброженные напитки с крепостью до 22% — на 61-71%.

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Последний раз минимальные цены на алкоголь правительство увеличивало в 2018 году.

В Министерстве экономики объясняют, что минимальные цены на алкоголь пора пересмотреть на фоне изменений, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах. В частности, из-за повышения цен на сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда.

"Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Министерстве считают, что повышение минимальных цен на алкоголь увеличат поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 500 млн грн.

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