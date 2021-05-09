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В Украине может подорожать популярный фрукт

В Украине может подняться цена на бананы

сегодня, 15:30
Автор:

Кириєнко Анна

Вскоре в Украине может ощутимо подняться цена на бананы. Эти фрукты очень любят украинцы за вкус и доступность. Данную информацию предоставило издание FreshPlaza.

В Украине может подорожать популярный фрукт

Цены на популярный фрукт могут сильно вырасти. Фото: todaykhv.ru

Подорожание может произойти из-за того, что главная страна-поставщик Эквадор, переживает в сильные трудности. Поскольку в стране много проблем, фруктовая промышленность может оказаться под угрозой.

Сейчас стране грозит гуманитарная катастрофа из-за пандемии коронавируса. Также экономика страны страдает от политических событий. Протесты в Эквадоре заставили правительство перенести столицу в другой город. Еще одна серьезная проблема — извержение вулкана Сангай.

В связи с этими проблемами, экспорт бананов из Эквадора существенно упал. Соответственно цена на этот продукт повысится.

Стоит отметить, что цены на бананы в мире уже повысились. В Азии стоимость бананов выросла в полтора раза, в Европе — на 25%.

Пока в Украине рост составил всего 9%. Однако существует большая вероятность того, что цена на популярный фрукт взлетит.

Напомним, что в Украине планируют повысить цены на алкогольную продукцию. Изменения коснутся как оптовых, так и розничных цен. Среди крепких алкогольных напитков цена на водку подскочит больше всего. Сколько будут стоить алкогольные напитки, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что стоимость продуктов питания летом 2021 будет значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам эксперта Богдана Кушнирука, мы наблюдаем рост цен из-за подорожания топлива, химикатов, увеличение заработных плат сотрудникам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.freshplaza.com/
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