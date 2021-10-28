В Украине может подорожать сахар: сколько будут платить украинцы

В нашей стране уже скоро может значительно подорожать сахар. В настоящее время его себестоимость уже достигает 30-32 грн. за килограмм, отпускная цена на сладких предприятиях от 35 до 40 грн. за килограмм. Экономисты уже говорят о том, что ценники в магазинах на сладкий продукт будут только расти по той причине, что свеклоперерабатывающие предприятия останавливаются. Из-за убыточности производства в связи со взлетом цены на голубое топливо. Об этом сообщает "Время".

В Украине может подорожать сахар (фото из открытых источников)

Рост цен на этот важный энергоноситель с 8 до 28 грн. за кубометр стал приговором для многих промышленных отраслей. В нашей стране из 34 сахарных предприятий, на голубом топливе работает 19. Четыре из них уже не работают, потому что не выгодно в нынешних реалиях.

В этом году уже выкопан сладкий корень на 67% сладких гектаров и его урожай лучше прошлогоднего. Чтобы удовлетворить внутренний рынок страны, нужно переработать сахарную свеклу и изготовить из нее сахар. Высокая урожайность обеспечила предпосылки для того, чтобы жители могли приобрести сладкий продукт по сниженным ценам.

Однако рекордное удорожание голубого топлива дает совсем другие цифры. Производственные расходы сахаровары стали больше на существующую сейчас себестоимость -25-26 грн за один килограмм.

По словам специалиста Юрия Ильченка, при нынешней цене на голубое топливо себестоимость сладкого продукта будет 25-26 грн за кг. Заводской прейскурант его –23-24 грн. Если к себестоимости добавить 10% рентабельность и НДС, то в розницу сладкий продукт пойдет за 30-32 грн за кг. В супермаркетах у него будет ценник еще выше – от 40 грн за кг.

Экономист добавил, что к существующей отпускной цене, которую выставляет производитель в пределах 35-40 грн, еще прибавится торговая надбавка. Поэтому новая цена на этот продукт будет очень кусачей.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в Украине подорожало молоко, но это не предел .

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