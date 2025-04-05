В Украине начали стремительно расти цены: что говорят в НБУ

Нацбанк зафиксировал дальнейшее увеличение цен. Причем дорожают абсолютно все группы товаров: продукты, услуги, топливо. Но прогнозируется постепенное замедление инфляции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (апрель 2025 года).

Рост цен. Фото из открытых источников

Банкиры отмечают, в феврале потребительская инфляция ожидаемо выросла до 13,4% г/г. По оценкам НБУ, рост инфляции продолжался и в марте. НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в марте превысила 14%. Госстат опубликует официальную информацию 9 апреля.

По информации НБУ, основные факторы ее ускорения – подорожание сырых и обработанных продуктов питания из-за худших прошлогодних урожаев, дальнейший рост расходов бизнеса, в том числе на оплату труда и энергоресурсы, а также сохранение достаточно оживленного потребительского спроса.

Как отмечают в НБУ, рост цен на сырые продукты в годовом измерении ускорился. Продолжалось и подорожание обработанных продуктов.

Свидетельством устойчивости фундаментального давления было ускорение роста цен на непродовольственные товары и услуги. Так, стремительно дорожали услуги по здравоохранению, транспортные услуги, связи, отдыха и культуры. Зато медленнее росли цены на услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году, пояснили в НБУ.

В феврале рост цен на топливо увеличился прежде всего вследствие высоких темпов увеличения стоимости автогаза. В то же время профицит предложения бензинов, конкуренция между сетями АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали подорожание топлива, говорится в обзоре.

В феврале стоимость подакцизной продукции росла быстрее. Давление со стороны производственных затрат приводило к росту цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию, пояснили в НБУ.

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