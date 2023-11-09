В Украине осталось только два миллиардера: Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Такие данные, как сообщают "Комментарии", обнародовало издание NV, которое оценивает состояние самых богатых украинцев с помощью экспертов ІТ-компании YouControl.

Рейтинг украинских богачей

На первом месте рейтинга – Ринат Ахметов с состоянием $6,59 млрд. На втором — Виктор Пинчук с состоянием в $1,72 млрд. На третьем — Петр и Алексей Порошенко с $954 млн. По оценкам экспертов издания, каждый из упомянутых украинцев потерял, по сравнению с 2021 годом, 43%, 34% и 37% своего состояния соответственно.

При этом в упомянутом рейтинге есть мультимиллионеры, которые, по сравнению с довоенным 2021 годом, нарастили свои капиталы. В их число NV внесло Максима Литвина и Алексея Шевченко, которые являются совладельцами Grammarly — онлайн-платформы на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке. Динамику роста стоимости их актива эксперты оценивают в 124%, в абсолютных цифрах им принадлежит по 865 млн. долларов.

Кроме того, 10%-й рост продемонстрировала агрокомпания Kernel Андрея Веревского, которому, как считают эксперты NV, принадлежит 567 млн. долларов. Kernel - крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине. Он работает под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак Золото", экспортирует масло и зерно по всему миру, обеспечивает хранение зерна и семян. Согласно открытым данным, компания производит 8% подсолнечного масла в мире, ее продукция поставляется в шестьдесят стран мира.

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