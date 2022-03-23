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В Украине отреагировали на позицию Renault, которая отказалась уходить с российского рынка

Кулеба призвал бойкотировать Group Renault

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Компания Renault будет снова выпускать автомобили на территории страны-агрессора. Руководство компании приостановило выпуск своих автомашин еще зимой, так как имелись проблемы из-за логистики, возникшие из-за вторжения России в Украину. В настоящее время представительство компании начинает возобновлять работу на российском рынке.

В Украине отреагировали на позицию Renault, которая отказалась уходить с российского рынка

Кулеба отреагировал на решение компании (фото из открытых источников)

На самом деле Renault не хочет покидать рынок РФ. Об этом пишет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Не то, что кого-то удивляет, когда Renault поддерживает жестокую захватническую войну в Европе. Но ошибки должны иметь цену, особенно если они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Group Renault", – пишет Кулеба в своем Twitter.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора. Все больше политических лидеров высказываются о введении эмбарго на энергоносители России, в частности, заявил Олаф Шольц. Впрочем, некоторые компании еще продолжают продажу своего товара в России. Какова цель санкций и как оправдываются те бизнесмены, которые торгуют с агрессором и почему они делают это рассказали эксперты. Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач пишет, что большинство остающихся в России прикрываются лозунгами о том, что не желают для россиян гуманитарного кризиса. Сергей Родлер, аналитик TeleTrade убежден, что на решение о выходе с рынка России повлияла доля прибыли от него и суммы инвестиций в производство на территории страны-агрессора.


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1506691053503528970?cxt=HHwWlICy5fjh6-gpAAAA
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