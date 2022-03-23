В Украине отреагировали на позицию Renault, которая отказалась уходить с российского рынка

Компания Renault будет снова выпускать автомобили на территории страны-агрессора. Руководство компании приостановило выпуск своих автомашин еще зимой, так как имелись проблемы из-за логистики, возникшие из-за вторжения России в Украину. В настоящее время представительство компании начинает возобновлять работу на российском рынке.

Кулеба отреагировал на решение компании (фото из открытых источников)

На самом деле Renault не хочет покидать рынок РФ. Об этом пишет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Не то, что кого-то удивляет, когда Renault поддерживает жестокую захватническую войну в Европе. Но ошибки должны иметь цену, особенно если они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Group Renault", – пишет Кулеба в своем Twitter.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора. Все больше политических лидеров высказываются о введении эмбарго на энергоносители России, в частности, заявил Олаф Шольц. Впрочем, некоторые компании еще продолжают продажу своего товара в России. Какова цель санкций и как оправдываются те бизнесмены, которые торгуют с агрессором и почему они делают это рассказали эксперты. Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач пишет, что большинство остающихся в России прикрываются лозунгами о том, что не желают для россиян гуманитарного кризиса. Сергей Родлер, аналитик TeleTrade убежден, что на решение о выходе с рынка России повлияла доля прибыли от него и суммы инвестиций в производство на территории страны-агрессора.

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