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Главная Новости Бизнес экономика В Украине подорожает хлеб - эксперт назвал точную цену
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В Украине подорожает хлеб - эксперт назвал точную цену

Цена на хлеб вырастет с января 2021 года

сегодня, 14:50
Автор:

Кириєнко Анна

С нового года в Украине будет наблюдаться подорожание хлеба. Уже с первого месяца 2021-го буханка пшеничного хлеба будет стоить в районе 20 -24 гривен за килограмм.

В Украине подорожает хлеб - эксперт назвал точную цену

Сколько будет стоить хлеб в новом году. Фото: golos.ua

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен рассказал, почему происходит подорожание продукта. Все дело в росте цен на составляющие хлеба - пшеницу и муку. Стоит отметить, что цена хлеб подорожает вместе с коммунальными платежами и поднятием минимальной зарплаты.

В целом, цена на продукт увеличится до пяти процентов. Поэтому в Новом году хлеб может стоить 20-24 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев выросли цены на зерновую группу, сою и подсолнечник. Это может привести к подорожанию мяса, в частности свинины, в новом году, ведь перечисленные продукты являются основными компонентами в кормлении свиней.

Напомним, что Европейским банком реконструкции и развития будут закуплены новые вагоны для столичного метро, часть из которых будет с проходом между вагонами.

В аукционе будет два лота. Первый предусматривает закупку пяти поездов с обособленными вагонами (это 25 вагонов). А второй — пять поездов с возможностью проходить между вагонами (также 25 вагонов). Отмечается, что второго типа вагонов раньше никогда не было в киевском метрополитене.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать рецепт праздничного кекса, который порадует гостей и близких в новогоднюю ночь. Десерт получится очень ароматным, мягким и с насыщенным вкусом, ведь в его составе будет немного коньяка. Печется кекс около 1,5 часа.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/6827-hleb-podorozhaet-ekspert-nazval-tochnuyu-cifru
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