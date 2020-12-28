В Украине подорожает хлеб - эксперт назвал точную цену

С нового года в Украине будет наблюдаться подорожание хлеба. Уже с первого месяца 2021-го буханка пшеничного хлеба будет стоить в районе 20 -24 гривен за килограмм.

Сколько будет стоить хлеб в новом году. Фото: golos.ua

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен рассказал, почему происходит подорожание продукта. Все дело в росте цен на составляющие хлеба - пшеницу и муку. Стоит отметить, что цена хлеб подорожает вместе с коммунальными платежами и поднятием минимальной зарплаты.

В целом, цена на продукт увеличится до пяти процентов. Поэтому в Новом году хлеб может стоить 20-24 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев выросли цены на зерновую группу, сою и подсолнечник. Это может привести к подорожанию мяса, в частности свинины, в новом году, ведь перечисленные продукты являются основными компонентами в кормлении свиней.

Напомним, что Европейским банком реконструкции и развития будут закуплены новые вагоны для столичного метро, часть из которых будет с проходом между вагонами.

В аукционе будет два лота. Первый предусматривает закупку пяти поездов с обособленными вагонами (это 25 вагонов). А второй — пять поездов с возможностью проходить между вагонами (также 25 вагонов). Отмечается, что второго типа вагонов раньше никогда не было в киевском метрополитене.

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