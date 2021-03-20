В Украине подорожает один из базовых продуктов питания

В этом году хлеб в Украине значительно подорожает. Цена продукта может повыситься на 15-17%. Такой прогноз озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин "Громадському радио".

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Сообщается, что в последнее время в Украине цена на хлеб повышается на 1,5-2% ежемесячно. Тогда как за год, по прогнозу эксперта, хлеб станет стоить на 15-17% дороже.

Как объясняет Пендзин, причинами такого подорожания является повышение цен на продукты, из которых готовят хлеб. В частности, на мировом рынке заметно выросла стоимость масла и яиц. Дело в том, что 60% стоимости яйца составляет комбикорм. Тогда как кукуруза значительно подорожала на мировом рынке. Так, в декабре себестоимость яйца достигала 1,7 грн, тогда как сейчас — около 2,6 грн.

По словам эксперта, примерно вдвое выросла цена растительного масла, в том числе подсолнечного. Китай проявляет достаточный спрос на мировом рынке, поэтому Украина — производитель масел — также ориентируется на новые цены. Потому как, объясняет Пендзин, никто не будет продавать на внутреннем рынке дешевле, чем на внешнем.

"Есть надежда, что ажиотаж на мировом рынке уже утихает. Вскоре мы увидим стабилизацию", — добавил эксперт.

Кроме того, ожидается традиционный, но не значительный, по прогнозу, рост цен на продукты из Пасхальной корзины — яйца, молочные продукты и мясо.

Напомним, Кабинет министров Украины продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по регулированию цен на различные группы товаров, прежде всего на продукты питания. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, что происходит с ценами и каких изменений стоит ожидать в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, бензин и дизтопливо дорожают в Украине. Эксперт спрогнозировал, насколько вырастут цены на украинских АЗС.

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