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Главная Новости Бизнес экономика В Украине подорожал хлеб: что происходит с ценами на основной продукт украинцев
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В Украине подорожал хлеб: что происходит с ценами на основной продукт украинцев

Экономический эксперт связывает высокие цены на хлеб с ростом стоимости пшеницы на мировом рынке

сегодня, 09:25
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине резко выросла цена на хлеб. Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин.

В Украине подорожал хлеб: что происходит с ценами на основной продукт украинцев

Стоимость хлеба: чего ожидать украинцам от цен на основной продукт. Фото: chefmarket.ru

По его словам, только за последний год стоимость основного продукта украинцев увеличилась на 12,5%. И этот показатель пока не планирует останавливаться или уменьшаться.

"Хлеб в Украине дорожает ежемесячно на 1-1,5%. И если в настоящее время в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%", — подчеркнул Олег Пендзин.

Увеличение цены на хлеб эксперт связывает с ростом стоимости пшеницы на мировом рынке. По прогнозам Олега Пендзина, ситуация не изменится до июня 2021 года.

Экономический эксперт подчеркивает, если в этом году в Европе будет хороший урожай пшеницы, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Однако если урожай будет меньше ожидаемого, цена на пшеницу и соответственно на хлеб будет держаться на высоком уровне.

Напомним, что стоимость пищевых продуктов летом 2021 года будет значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Такой прогноз сделал экономический эксперт Богдан Кушнирук. С чем это связано, узнавайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной. К тому же внешний рынок как один из важнейших факторов ценообразования в Украине тоже демонстрирует тенденции к росту цен.

Почему могут подняться или снизиться цены на бензин и дизель в мае? Какие факторы играют здесь важную роль? "Комментарии" разобрались в этой теме вместе с гендиректором ТД "SunOil" (сеть АЗС), экспертом рынка Леонидом Косянчуком. Его мнение узнавайте здесь.


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Источник: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-podorozhchav-osnovniy-produkt-harchuvannya-shcho-vidbuvajetsya-z-cinami-na-hlib-754638.html
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