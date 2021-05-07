В Украине подорожал хлеб: что происходит с ценами на основной продукт украинцев

BTC/USD
55840.84
ETH/USD
3442.82
LTC/USD
363.35
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Украине резко выросла цена на хлеб. Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин.
Стоимость хлеба: чего ожидать украинцам от цен на основной продукт. Фото: chefmarket.ru
По его словам, только за последний год стоимость основного продукта украинцев увеличилась на 12,5%. И этот показатель пока не планирует останавливаться или уменьшаться.
Увеличение цены на хлеб эксперт связывает с ростом стоимости пшеницы на мировом рынке. По прогнозам Олега Пендзина, ситуация не изменится до июня 2021 года.
Экономический эксперт подчеркивает, если в этом году в Европе будет хороший урожай пшеницы, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Однако если урожай будет меньше ожидаемого, цена на пшеницу и соответственно на хлеб будет держаться на высоком уровне.
Напомним, что стоимость пищевых продуктов летом 2021 года будет значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Такой прогноз сделал экономический эксперт Богдан Кушнирук. С чем это связано, узнавайте в нашем материале.
Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной. К тому же внешний рынок как один из важнейших факторов ценообразования в Украине тоже демонстрирует тенденции к росту цен.
Почему могут подняться или снизиться цены на бензин и дизель в мае? Какие факторы играют здесь важную роль? "Комментарии" разобрались в этой теме вместе с гендиректором ТД "SunOil" (сеть АЗС), экспертом рынка Леонидом Косянчуком. Его мнение узнавайте здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости