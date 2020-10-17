В Украине подорожают хлеб, молоко и крупы: эксперт назвал цены

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Таисия Ерохина
В Украине вскоре
могут подорожать мука, крупы, хлеб, а вот картофель в этом году будет
оставаться относительно дешевым. Об этом "Комментариям"
сказал экс-руководитель Госпродпотребслужбы, советник по стратегическому
развитию президента "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа.
Цены на зерно и
субпродукты выросли уже в сентябре. Рассчитывать на серьезное уменьшение цен
также не стоит — в связи с тем, что аграрии потеряли значительную часть урожая
из-за засухи. Соответственно, следует ожидать постепенного роста цен на муку,
крупы, хлеб ориентировочно на 10% в горизонте 4-6 месяцев.
А вот цены на
картофель в мелком опте существенно ниже прошлогодних. По мере того, как будет
исчерпываться объемы предложения от мелкотоварных неорганизованных
производителей, товарные производители попытаются несколько поднять цены.
Однако, к прошлогодним 15 грн за кг для потребителя если дело и дойдет, то
точно не в текущем календарном году. В большей или меньшей мере это касается
большинства товарных позиций так называемого борщевого набора.
Что касается цен
на молоко и молокопродукты, рынок уже привык к конкуренции со стороны импорта,
преимущественно из ЕС. Там средние цены на молоко несколько выросли, но
находятся ниже уровня первых месяцев текущего календарного года. Поэтому
сезонный рост цен (из-за уменьшения надоев) возможен в пределах 5-10% к январю,
но затем цены традиционно могут развернуться в другую сторону.
Цены на мясо в ЕС
находятся на уровне, сопоставимом или ниже, чем в предыдущие годы. Радикальное
изменение маловероятно. Поэтому и на украинском рынке можно ожидать
относительно стабильных цен. Но с поправкой на курс доллара. При серьезной
зависимости от экспорта и импорта, внутренние цены на продовольствие будут в
значительной степени зависеть от курсовой динамики.
Напомним, статистика показала,
как изменились цены
на продукты в сентябре.
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