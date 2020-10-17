В Украине подорожают хлеб, молоко и крупы: эксперт назвал цены

В Украине вскоре могут подорожать мука, крупы, хлеб, а вот картофель в этом году будет оставаться относительно дешевым. Об этом "Комментариям" сказал экс-руководитель Госпродпотребслужбы, советник по стратегическому развитию президента "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

Цены на зерно и субпродукты выросли уже в сентябре. Рассчитывать на серьезное уменьшение цен также не стоит — в связи с тем, что аграрии потеряли значительную часть урожая из-за засухи. Соответственно, следует ожидать постепенного роста цен на муку, крупы, хлеб ориентировочно на 10% в горизонте 4-6 месяцев.

А вот цены на картофель в мелком опте существенно ниже прошлогодних. По мере того, как будет исчерпываться объемы предложения от мелкотоварных неорганизованных производителей, товарные производители попытаются несколько поднять цены. Однако, к прошлогодним 15 грн за кг для потребителя если дело и дойдет, то точно не в текущем календарном году. В большей или меньшей мере это касается большинства товарных позиций так называемого борщевого набора.

Что касается цен на молоко и молокопродукты, рынок уже привык к конкуренции со стороны импорта, преимущественно из ЕС. Там средние цены на молоко несколько выросли, но находятся ниже уровня первых месяцев текущего календарного года. Поэтому сезонный рост цен (из-за уменьшения надоев) возможен в пределах 5-10% к январю, но затем цены традиционно могут развернуться в другую сторону.

Цены на мясо в ЕС находятся на уровне, сопоставимом или ниже, чем в предыдущие годы. Радикальное изменение маловероятно. Поэтому и на украинском рынке можно ожидать относительно стабильных цен. Но с поправкой на курс доллара. При серьезной зависимости от экспорта и импорта, внутренние цены на продовольствие будут в значительной степени зависеть от курсовой динамики.

Напомним, статистика показала, как изменились цены на продукты в сентябре.

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