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В Украине половина всего алкоголя - подделка: в чем главная угроза явления

Подделка алкоголя вредит не только здоровью украинцев, но и экономике страны

сегодня, 14:20
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине распространено негативное явление — массовая подделка алкоголя. Почти половина всей продукции на алкогольном рынке —   контрафакт. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

В Украине половина всего алкоголя - подделка: в чем главная угроза явления

В Украине массово продают некачественный алкоголь: чем это опасно. Фото: interfax

В Украине отсутствуют законодательные нормы, регулирующие эту сферу. Поддельный алкоголь пересылают по почте, продают в магазинах и на интернет-площадках. Однако значительная часть этой продукции не только некачественная, но и опасна для украинцев.

Почти 70 процентов из всего теневого рынка занимает поддельная водка, 27 процентов — вино, 3 процента — пиво. Ситуация негативно отражается не только на здоровье граждан, но и на экономике страны. Ведь Украина ежегодно теряет почти 25 миллиардов гривен недополученных налогов и сборов.

Чаще всего контрафакт можно встретить в оптовых магазинах, интернете и кафе. Наиболее надежное место, где вы не сможете найти поддельный алкоголь, это супермаркет.

"Трагические случаи, которые встречаются после употребления некачественного алкоголя, все связанные с продажей "с рук", в маленьких магазинах. Нужно быть очень осторожными, покупая продукцию в интернете. Чаще всего на сайтах таких магазинов нет никаких данных, кроме контактного номера телефона" , — рассказывает руководитель лаборатории.

Напомним, что ранее сообщалось, за сколько минут приезжает "скорая помощь" в Украине. Ответ на этот вопрос смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что социальная сеть Facebook рекламирует некачественный и лицензированный алкоголь. Это заметили пользователи соцсети. Подробности ситуации смотрите в нашем материале.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/v-ukraini-50-alkogolyu-kontrafakt-vlada-zadumala-masshtabnu-reformu-rinku.htm
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