В Украине появилось много должников: за что людям тяжелее всего платить

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Лиля Воробьева
За шесть месяцев граждане Украины задолжали уже 5,85 млн грн. В начале года эта сумма составляла 5,1 млн грн, то есть за полгода количество должников в стране возросло на 15%. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на открытые данные платформы OpenDataBot.
В Украине возросло количество должников (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что в реестре должников появилось 700 тысяч новых фамилий.
Эксперты внимательно проанализировали данные и пришли к выводу, что очень быстро растет количество должников в определенных категориях. В частности, на 20,4% за полгода стало больше долгов по кредитам физических лиц, также перед различными компаниями и организациями. 244 тысячи фамилий пополнили эту категорию в реестре.
На 21,2% стало больше должников по оплате коммунальных услуг. С шести месяцев текущего года их стало на 74 тысячи больше. 158 тысяч новых долгов появилось по делам об административных правонарушениях, а это -19,6%.
Но больше всего новых задолженностей по количественному показателю в таких категориях: взыскание долгов в пользу государства — 1,5 млн грн (25,8%), погашение задолженности перед компаниями, организациями и банками — 1,44 млн грн (24,6%), а еще — долги за штрафы при нарушении ПДД — 1,24 млн грн (21,2%).
Известно, что в соответствии с действующим законодательством Украины лица, попавшие в Единый реестр должников, могут получить ряд ограничений, в частности, запрет выезжать из страны, блокирование банковских счетов и дальнейший запрет открывать в банковских учреждениях новые счета. Также должнику будет запрещено покупать и продавать авто и объекты недвижимости. Погашение задолженности может произойти из всех официальных доходов.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как долги облгазов влияют на пенсии и субсидии в Украине.
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Сташинский
сегодня, 15:12
Присосалась руина как пиявка к украинцам и тянет последнее. На бессмысленную войну, на строительное воровство, на шикарную жизнь чиновникам, на все это зарабатывает маленький нищий украинец.