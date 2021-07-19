В Украине появилось много должников: за что людям тяжелее всего платить

За шесть месяцев граждане Украины задолжали уже 5,85 млн грн. В начале года эта сумма составляла 5,1 млн грн, то есть за полгода количество должников в стране возросло на 15%. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на открытые данные платформы OpenDataBot.

В Украине возросло количество должников (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в реестре должников появилось 700 тысяч новых фамилий.

"За первые 6 месяцев 2021 в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых задолженностей", — сообщается на платформе.





Эксперты внимательно проанализировали данные и пришли к выводу, что очень быстро растет количество должников в определенных категориях. В частности, на 20,4% за полгода стало больше долгов по кредитам физических лиц, также перед различными компаниями и организациями. 244 тысячи фамилий пополнили эту категорию в реестре.

На 21,2% стало больше должников по оплате коммунальных услуг. С шести месяцев текущего года их стало на 74 тысячи больше. 158 тысяч новых долгов появилось по делам об административных правонарушениях, а это -19,6%.

Но больше всего новых задолженностей по количественному показателю в таких категориях: взыскание долгов в пользу государства — 1,5 млн грн (25,8%), погашение задолженности перед компаниями, организациями и банками — 1,44 млн грн (24,6%), а еще — долги за штрафы при нарушении ПДД — 1,24 млн грн (21,2%).





Известно, что в соответствии с действующим законодательством Украины лица, попавшие в Единый реестр должников, могут получить ряд ограничений, в частности, запрет выезжать из страны, блокирование банковских счетов и дальнейший запрет открывать в банковских учреждениях новые счета. Также должнику будет запрещено покупать и продавать авто и объекты недвижимости. Погашение задолженности может произойти из всех официальных доходов.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как долги облгазов влияют на пенсии и субсидии в Украине.





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