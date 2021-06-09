В Украине появится рынок мусора: что известно

Большое количество законодательных инициатив в сфере экологии на самом деле касаются экономической отрасли, и одна из них — законопроект об управлении отходами. Об этом на форуме "Украина 30. Экология" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент "Комментариев".



Форум "Украина 30. Экология". Фото: ОП

"Парламент готовит закон к принятию об управлении отходами. Можно подумать, что это важный экологический закон — так и есть, и он действительно строится на основах и политиках, заложенных Европейским Союзом, но это большой закон о рынке. О создании рынка, который будет конкурентным, о рынке мусора", — сказала Стефанишина.

"Зеленая" трансформация отраслей экономики открывает новые возможности для украинского бизнеса, добавила вице-премьер.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил, что 23 года в стране действует старый закон об отходах, а над новым рамочным законом еще работают как нардепы, так и общественность. Документом введут новые правила обращения с отходами.

"Промышленные отходы образуются сотнями миллионами тонн в год. Это отходы, которые образуются и при добыче полезных ископаемых, и во время промышленной деятельности. Они теоретически не опасны, но занимают очень большое количество территорий, которые можно было бы использовать более эффективно", — сказал Стрелец.

По данным Министерства защиты окружающей среды, на конец 2019 года в Украине образовались более 15,3 млрд тонн отходов — это примерно 2700 пирамид Хеопса. Наибольшую долю в структуре отходов занимают отходы горной промышленности.

Есть ли поддержка законопроекта №2207-1-д об управлении отходами среди нардепов, рассказал заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский.

"Наш законопроект находится в комитете почти полгода, и мы работаем над тем, чтобы максимально качественно подойти к внедрению рамочной реформы, которая в свою очередь, в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, имплементирует несколько европейских директив", — отметил Мариковский.

В Украине ежедневно формируются отходы, объем которых составляет площадь 28 таких стадионов, как НСК "Олимпийский" (17 га), и высотой один метр, сообщил нардеп. По официальным данным, менее 3% этих отходов перерабатываются или сжигаются.

"Предотвращение появления отходов должно стать сейчас для нас ключевым. Мы должны заставить производителя не производить больше потенциальных отходов, минимизировать это производство и двигаться дальше. Это разные этапы, на которых можно сначала удалить полезное и переделать, потом сжечь то, что нельзя переделать, дальше и дальше к тому, что будет захоронено — незначительный процент", — рассказал Мариковский.

Законопроект об управлении отходами президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле, добавил парламентарий. Проголосовать за документ рассчитывают до окончания пятой сессии Верховной Рады.

Напомним, в Украине запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов в торговле и общепите. Закон об их ограничениях в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства также заявил, что современный законопроект об управлении отходами введет предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию.

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