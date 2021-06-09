В Украине появится рынок мусора: что известно

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Наталья Некрасова
Большое количество законодательных инициатив в сфере экологии на самом деле касаются экономической отрасли, и одна из них — законопроект об управлении отходами. Об этом на форуме "Украина 30. Экология" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент "Комментариев".
Форум "Украина 30. Экология". Фото: ОП
"Зеленая" трансформация отраслей экономики открывает новые возможности для украинского бизнеса, добавила вице-премьер.
Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил, что 23 года в стране действует старый закон об отходах, а над новым рамочным законом еще работают как нардепы, так и общественность. Документом введут новые правила обращения с отходами.
По данным Министерства защиты окружающей среды, на конец 2019 года в Украине образовались более 15,3 млрд тонн отходов — это примерно 2700 пирамид Хеопса. Наибольшую долю в структуре отходов занимают отходы горной промышленности.
Есть ли поддержка законопроекта №2207-1-д об управлении отходами среди нардепов, рассказал заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский.
В Украине ежедневно формируются отходы, объем которых составляет площадь 28 таких стадионов, как НСК "Олимпийский" (17 га), и высотой один метр, сообщил нардеп. По официальным данным, менее 3% этих отходов перерабатываются или сжигаются.
Законопроект об управлении отходами президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле, добавил парламентарий. Проголосовать за документ рассчитывают до окончания пятой сессии Верховной Рады.
Напомним, в Украине запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов в торговле и общепите. Закон об их ограничениях в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства также заявил, что современный законопроект об управлении отходами введет предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию.
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