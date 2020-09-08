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Главная Новости Бизнес экономика В Украине предлагают продать с аукциона 36 янтарных участков
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В Украине предлагают продать с аукциона 36 янтарных участков

По информации ведомства, по цене в 34 тыс. гривен за 1 гектар потенциальным пользователям недр предлагается осуществить нагеологоразведку с последующей добычей «солнечного камня» сроком на пять лет

сегодня, 20:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Государственная служба геологии и недр Украины предлагает продать с аукциона 36 янтарных участков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Украине предлагают продать с аукциона 36 янтарных участков

Источник: ukrburshtyn.com

"Госгеонедра продолжают привлекать инвестиции в добывающий сектор экономики: с этой целью проводят электронные торги и постоянно обновляется перечень участков в Инвестиционном атласе. Сегодня сервис дополнили 36-ю новыми объектами с залежами янтаря. Их подготовили совместно с облгосадминистрациями: 15 участков расположены в Ровенской еще 18 и 3 - в Житомирской и Волынской областях соответственно", - говорится в сообщении.

По цене в 34 тыс. гривен за 1 га потенциальным пользователям недр предлагается осуществить нагеологоразведку с последующей добычей "солнечного камня" сроком на пять лет. Начальная цена лота указана на сайте ProZorro.

Также, по словам главы Госгеонедр Роман Опимах, участники аукциона могут рассмотреть для продажи любую из предложенных участков, и принять участие в торгах. Победителем станет тот, кто предложит самую высокую цену.

Также Опимах анонсировал подготовку к продаже новых янтарных участков. Документы для выставления на аукцион в настоящее время находятся на согласовании в Миндовкилля.

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