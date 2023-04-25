В Украине представят кластер для развития оборонных технологий BRAVE1

В Украине создается кластер BRAVE1, который будет выступать единственной координационной платформой для развития отрасли оборонных технологий. Об этом сообщает Национальный Промышленный Портал, пишут "Комментарии".



В Украине презентуют новообразованный кластер развития оборонных технологий

Завтра, 26 апреля, в Киеве должны представить оборонный кластер BRAVE1, который должен стать единственной платформой для сотрудничества оборонных компаний, государства и военных, а также инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто помогает приближать победу через технологии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

BRAVE1 создается Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны, Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством экономики, Министерством стратегических отраслей на базе входящего в управление Минцифры Фонда развития инноваций.

Детали проекта

BRAVE1 создается для обеспечения технологического превосходства над противником. Чиновники утверждают, что кластер будет передавать на фронт передовые украинские решения, будет комплексно поддерживать отечественных разработчиков в области инновационных оборонных технологий и развивать сферу для превращения Украины в мирового лидера оборонных технологий.

"Это будет единственная платформа, где любой украинец, у которого будет идея связана с военной технологией, может получить валидацию этой идеи, то есть подтверждение имеет ли она право на жизнь", — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, автор идеи сможет получить ресурсы, чтобы претворить ее в жизнь.

“Это, начиная от грандов, безвозвратных, заканчивая экспертной оценкой и консультацией из Минобороны, ВСУ, от бизнеса. То есть инкубация этой идеи. Потом можно будет получить инвестора или госконтракты для того, чтобы вести уже масштабно эту идею в жизнь", — сказал Федоров. Он отметил, что это будет единственной платформой, где будут рождаться инновационные военные технологии, которые "будут помогать нам на поле боя защищать нашу страну".

По словам министра, это и дроны, это и радиоэлектронная борьба, это и кибербезопасность, это разные автономные беспилотные платформы. Все, что способно защищать, защищать нашу страну.

Заявляется, что кроме презентации самой платформы и ее возможностей будут показаны несколько новых военных разработок от украинских компаний, работающих в этой области и имеющих уникальные решения для сил безопасности и обороны страны.

Как писали "Комментарии", Укроборонпром трансформируется в небольшой корпоративный центр и пять отраслевых научно-производственных холдингов.