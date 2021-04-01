В Украине продали завод "Укрспирт" за рекордную цену

В Украине продали спиртзавод "Укрспирта" за рекордную цену. Мишковицкий спиртзавод приобрела компания Energy Solutions Ukraine по цене в 25 раз дороже стартовой.

Спиртзавод в Украине продали за рекордно высокую цену. Фото: kor.in.ua

В ходе торгов компания подняла цену завода почти на 100 миллионов гривен.

Так цена Мишковицкого спиртзавода стартовала от 7,2 миллиона гривен. Конечная цена, которую объявила Energy Solutions Ukraine составляла 181 миллион гривен.

Мишковицкий завод продают уже во второй раз. Первый аукцион состоялся еще 28 декабря 2020 года. Тогда объект приобрела компания Золотники-Агро, которые могли приобрести спиртзавод за 12,8 миллиона гривен. Однако представители компании так и не провели оплату. Поэтому результаты аукциона были аннулированы.

На данный момент Мишковицкий спиртзавод стал самым дорогим объектом концерна "Укрспирт". Он побил рекорд Вишняковского спиртзавода, который приобрели за 101 миллион гривен.

Отмечается, что Energy Solutions Ukraine зарегистрирована в Черниговской области. Бенефициарным владельцем компании является Сургам Геворкян.

Напомним, что недавно в Украине впервые выдали лицензию на производство спирта частной компании. Первопроходцем подобных масштабных изменений в алкогольной отрасли страны стала компания Nemiroff. Что первая частная лицензия означает для Украины? Насколько это положительное явление? Как изготовление спирта частными производителями повлияет на страну в экономическом плане? Ответы на все эти вопросы ищите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, почему возникают проблемы с приватизацией спиртзаводов "Укрспирт".

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